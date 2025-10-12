Así te hemos contado el desfile del 12 de octubre en COPE: de los abucheos a Sánchez a la ovación a la Familia Real

El tradicional desfile de la Fiesta Nacional ha congregado a miles de personas en las calles de Madrid en un ambiente festivo y familiar. La jornada, narrada por nuestro compañero Rodrigo Simón, ha estado marcada por el contraste entre los abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la calurosa ovación para la Familia Real.

Madrid celebra este 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional con su tradicional desfile de las Fuerzas Armadas

La pitada al presidente se ha producido tanto a su llegada como a su salida. Según la crónica, "el sonido, pues, es inequívoco, ha sido una pitada unánime". Pese a que desde Moncloa se controlan todos los detalles para evitarlo, Sánchez ha intentado mitigar el bochorno apurando al máximo su llegada para que la protesta quedase solapada por el recibimiento a los Reyes, aunque la pitada se ha hecho notar igualmente.

Un desfile aéreo reducido

El desfile ha contado con más de 3.800 efectivos de las Fuerzas Armadas, 45 aviones y 29 helicópteros. Sin embargo, el desfile aéreo ha tenido que ser reducido debido al cielo nuboso de Madrid. Como novedad, este año ha sido el primero de la formación Mirlo, que ha sustituido a la histórica Patrulla Águila para dibujar la bandera de España en el cielo.

Muchas familias con niños se han acercado para disfrutar del espectáculo. Es el caso de Fernando, que asiste desde hace tres años: "Los niños lo que más les llaman son, por supuesto, los aviones, los helicópteros". Para él, es "un día para disfrutar y de eso se trata".

La UME y la Legión, las más ovacionadas

Tras el desfile aéreo, la atención se ha centrado en el Paseo del Prado. Los efectivos más aplaudidos han sido los de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que cumple 20 años y cuyo papel ha sido crucial durante la DANA y los incendios del verano. También han recibido sonoras ovaciones, como es habitual, la Guardia Civil y los legionarios.

EFE La Unidad Militar de Emergencias (UME) durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid.

La Familia Real, al completo

En contraste con los abucheos al presidente, la Familia Real ha sido recibida con una gran ovación. Este año, han presidido el acto al completo. El Rey Felipe VI ha vestido el uniforme de la Armada, mientras que la princesa Leonor ha lucido el del Ejército del Aire, donde realiza su formación. La novedad ha sido la presencia de la infanta Sofía, que no había podido asistir en los dos últimos años por sus estudios en Gales.