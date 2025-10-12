Llegan los Reyes al desfile del 12 de octubre en el que van a participar 4.000 militares

Los Reyes Felipe y Letizia han llegado puntuales para presidir el acto central del día de la Fiesta Nacional en Madrid. Minutos antes lo ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha sido recibido con una sonora pitada. En la capital ya está todo preparado para el comienzo del desfile, en el que participan cerca de 4.000 militares.

Ambiente festivo y familiar

A pesar de la tensión en la llegada de las autoridades, hay un ambiente familiar en los alrededores del desfile. La muchedumbre, según ha contado, está formada sobre todo por familias que han acudido con niños para disfrutar de la jornada festiva.

Este es el caso de Fernando, un asistente que acude por tercer año consecutivo. "Es un día para disfrutar, y de eso se trata. Se supone que hay que estar todos juntos", ha comentado, explicando que lo que más atrae a los niños son los aviones y helicópteros.

Estreno de la formación Mirlo

La parada militar de este año cuenta con una novedad destacada en el aire. Hay una gran expectación por ver el debut de la formación Mirlo, de la Academia General del Aire, que sustituye a la histórica Patrulla Águila en las exhibiciones aéreas.

El acto ha comenzado oficialmente con los honores a los reyes y la interpretación del himno de España, momento que ha marcado el inicio de los eventos programados para celebrar la Fiesta Nacional.