El petróleo rebasa de nuevo los 100 dólares y el gas se encarece un 8% tras las amenaza de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo se ha disparado este lunes y las bolsas mundiales apuntan a una jornada de fuertes caídas ante las amenazas de Estados Unidos de intervenir el estrecho de Ormuz. Esta reacción se produce tras el fracaso de las negociaciones de paz con Irán el pasado fin de semana, según informa la agencia EFE.

El petróleo supera los 100 dólares

En el mercado de materias primas, la reacción ha sido inmediata. Ya a las 7:30 horas, el precio del crudo brent, referencia en Europa, se disparaba un 7,34% hasta los 102,19 dólares, mientras que el petróleo de Texas (WTI) se revalorizaba un 8,49% hasta los 104,77 dólares, rompiendo de nuevo la barrera de los 100 dólares.

A las 8.30 el valor de brent alcanzaba los 101,70 dólares.

Alamy Stock Photo Lago de Maracaibo, Venezuela. Se observan bombas de extracción de petróleo al amanecer.©

El gas natural sube más del 8 %, por encima de los 47 euros

El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se dispara este lunes el 8,60 %, hasta los 47,66 euros el megavatio hora (MWh), aunque en la apertura ha llegado a tocar los 49,52 euros.

La pasada semana, el precio del gas natural cayó con fuerza, más del 19 %, ante el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, y mientras se iniciaban las negociaciones de paz este fin de semana en Pakistán.

Unas negociaciones que, finalmente, se han cerrado sin acuerdo.

Lunes negro para las bolsas

Las principales bolsas europeas anticipan por su parte una sesión en negativo, con caídas que podrían superar el 1%. A primera hora, los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajaban un 1,46%; los del índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las mayores empresas de la eurozona, un 1,40%; y los de la Bolsa de Londres, un 0,60%.

Al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street también adelantaban una jornada en rojo, con descensos del 0,60% para el Dow Jones de Industriales y del 0,80% para el tecnológico Nasdaq.

En Asia, la tendencia ha sido similar: el Hang Seng de Hong Kong ha cedido un 1,24% y el Nikkei de Tokio un 0,87%.

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El bloqueo de Ormuz, el detonante

La escalada de tensión se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten transitar por el estrecho de Ormuz. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom) ha comunicado que el bloqueo a los puertos iraníes comenzará este mismo lunes a las 15:00 GMT.

Estas medidas llegan tras concluir sin acuerdo las negociaciones celebradas en Pakistán. Los principales escollos han sido la exigencia de Irán de mantener el dominio sobre el estrecho de Ormuz, la liberación de los fondos iraníes congelados y las diferencias sobre el programa nuclear de Teherán.

La incertidumbre vuelve así a los mercados, revirtiendo las ganancias generalizadas de la semana pasada. Los inversores se habían mostrado optimistas por el alto el fuego acordado entre ambos países y el inicio de las negociaciones, una situación que llevó al petróleo de Texas a cerrar el viernes con una caída acumulada del 13%.

En este contexto, otros activos también se han visto afectados, aunque con menor intensidad. El precio del oro caía un 0,53% hasta los 4.724,35 dólares la onza, y la plata cedía un 1,77%. Por su parte, el bitcóin se dejaba un 0,93% y cotizaba en los 70.700,25 dólares.