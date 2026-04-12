Alex, camionero internacional: "En España tenemos el combustible más barato y al mismo tiempo el más caro, es una paradoja"

Álex Tensso, un camionero internacional, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok que se ha vuelto viral. En él, analiza por qué llenar el depósito en nuestro país es, paradójicamente, más caro que en otros países europeos a pesar de que el precio por litro sea inferior. Lo hace a través de su propia experiencia en un viaje que ha realizado desde Madrid hasta Londres con su furgoneta. "¿Está claro que el precio de combustible está altísimo, pero la cosa es, ¿nos la están metiendo doblada solo en España o esto se reparte de forma equitativa entre todos los países?", se pregunta en el vídeo.

El precio del diésel en Europa

Durante su ruta, Tensso ha documentado los diferentes precios que ha encontrado. El viaje comenzó en Madrid, donde repostó diésel a casi 1,82 € el litro. La siguiente parada fue en Burdeos (Francia), donde el precio ascendía a casi 2 € por litro. Finalmente, ya en Inglaterra, el coste fue de 1,63 libras por litro, lo que equivale a aproximadamente 1,90 €. Estos datos muestran que, en términos absolutos, el combustible en España es más económico, teniendo además en cuenta que, como explica un experto, el combustible '''low cost''' es igual que el de las grandes marcas.

EFE Un hombre reposta en una gasolinera en Teruel

La clave está en el salario

Sin embargo, el análisis de este transportista va más allá del precio por litro e introduce un factor clave: el salario modal, que es el sueldo que se repite con más frecuencia en un país. "No somos los únicos a los que nos han subido el precio del combustible, pero si luego tenemos en cuenta el salario modal, sí que estamos liderando el ranking en estar más jodidos", afirma.

Tensso detalla las cifras para poner en perspectiva el esfuerzo económico. En Inglaterra, el salario modal se sitúa entre 1.800 y 2.200 libras (unos 2.100 - 2.500 euros). En Francia, este indicador baja a un rango de entre 1.600 y 1.800 euros. El problema, señala, se encuentra en España, donde la cifra más común está entre los 1.100 y los 1.300 euros. Esta disparidad salarial altera por completo la percepción del coste del combustible, una situación que afecta directamente a profesionales del transporte como Laur, otro camionero cuyo caso se ha hecho viral.

En España tenemos el combustible más barato y al mismo tiempo el más caro, es una paradoja"

Alamy Stock Photo Logotipo de Cepsa en la marquesina de una gasolinera en Valencia, España.

La conclusión del vídeo es contundente y resume la situación en una frase que ha tenido mucho eco en redes sociales: "Por lo tanto, en España tenemos el combustible más barato y al mismo tiempo el más caro, es una paradoja". Su análisis pone de manifiesto cómo el poder adquisitivo de los ciudadanos es determinante para evaluar el verdadero coste de vida.

Disfruta de lo baratísimamente caro que te sale el combustible"

El vídeo, que el propio autor define como "puramente informativo" para aprovechar su viaje, finaliza con un toque de ironía que invita a la reflexión sobre la economía española. "Así que nada, tómatelo como dato curioso y disfruta de lo baratísimamente caro que te sale el combustible", concluye.