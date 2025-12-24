El estadio del Real Madrid convertido en la bola de nieve más grande del mundo: así ha transformado MAVIDAD Bernabéu un campo de fútbol en un encantador paisaje navideño

MAVIDAD Bernabéu abre sus puertas y convierte el estadio en uno de los grandes planes navideños de Madrid. La experiencia, que permanece activa hasta el próximo 31 de diciembre, transforma el Bernabéu en lo que la organización define como la bola de Navidad más grande del mundo, con una propuesta pensada para todos los públicos y centrada en la emoción, la fantasía y la ilusión compartida.

Durante una semana, el estadio se convierte en el hogar de un pueblo navideño inmersivo diseñado para sorprender a quienes lo visitan. El recorrido permite adentrarse en un espacio lleno de luz y color, donde cada zona está pensada para sumergir al público en un ambiente claramente navideño y generar una experiencia compartida entre pequeños y mayores.

La bola de nieve gigante apoyada en el centro del Bernabéu.

A lo largo de la visita, los asistentes recorren distintos espacios de entretenimiento y disfrutan de actividades pensadas tanto para niños como para adultos, además de una oferta gastronómica integrada en el propio recorrido. La propuesta combina ocio, descanso y sorpresa, con una puesta en escena cuidada al detalle que busca reforzar la sensación de estar dentro de un universo propio.

Uno de los elementos narrativos centrales es el universo MAVIX, protagonizado por pequeñas criaturas vinculadas al relato de MAVIDAD Bernabéu. Los visitantes pasean por enclaves como la Plaza de los Sueños, situada junto a la gran bola de Navidad iluminada, la Galería de los Copos o el Parque de las Nieves Eternas, espacios que articulan la experiencia y concentran buena parte de las actividades del evento.

Algunas de las criaturas de MAVIDAD Bernabéu.

MAVIDAD Bernabéu se integra dentro del llamado Efecto Bernabéu, que muestra el estadio como un espacio capaz de acoger grandes experiencias más allá del fútbol. El recinto refuerza así su papel como escenario para propuestas culturales y de ocio abiertas a todos los públicos durante todo el año, y se consolida como uno de los puntos clave de la Navidad en la ciudad.

UN TOBOGÁN APOYADO EN LAS GRADAS DEL BERNABÉU

Entre los elementos más llamativos del recorrido destaca el gran tobogán instalado y apoyado en una de las gradas del estadio. Esta estructura aprovecha la propia arquitectura del Bernabéu y se convierte en una de las atracciones más espectaculares de la experiencia, sumando dinamismo, diversión y un punto diferencial a la visita.

El conjunto de espacios, actividades y elementos singulares sitúa a MAVIDAD Bernabéu como una experiencia navideña inmersiva que combina fantasía, entretenimiento y el carácter único del estadio, ofreciendo una propuesta pensada para vivir la Navidad desde dentro y de una forma diferente.