¿Cómo serán las navidades del futuro? Los tres avances que llegarán a nuestra casa en unos años

Seguro que, a lo largo de estos días, te has hinchado a escuchar villancicos para celebrar la Navidad, y lo has hecho tanto en español como en inglés, en voz de tus artistas favoritos. Sabemos que es un clásico de estas fechas y, por eso, seguro que no se te ha pasado por alto la versión de cumbia de Burrito Sabanero cantada por Bad Bunny.

Y aunque es un registro muy diferente para el puertorriqueño, lo cierto es que no es él, si no que forma parte de la inteligencia artificial. Y es que, aunque parezca que no, va a estar muy presente en nuestras navidades, y no solo las de este año, sino en las futuras. De hecho, habrá otros tantos avances que nos facilitarán la vida y que constituirán la Navidad del futuro.

Resulta que hace siete años, unos expertos tecnológicos británicos predijeron cómo iban a ser las navidades del futuro basándose en los avances del momento. Y atento, porque muchos están ya implementados. Decían, por ejemplo, que la inteligencia artificial nos ayudaría a elegir los regalos de nuestros familiares, algo que, de hecho, ya pasa.

Los avances que tendremos en el futuro

Según estos expertos, en las próximas navidades, en lugar de la pintura normal y corriente de nuestra casa, tendremos paredes forradas de luces LED. Y no precisamente para adornar como las típicas luces del pino de Navidad o las de las terrazas, sino a modo de tapiz. Dicen que las podremos adornar con motivos navideños, que se vayan moviendo mientras comemos o cenamos.

Hay un elemento más en este informe: la realidad virtual.Dice que nos servirá para acercarnos a aquellos seres queridos que, por cosas de la vida no han podido venir a nuestra casa en Navidad. Claro, no podrán comer con nosotros las recetas que preparemos, pero tendrán una forma de sentirse ahí.

Y hablando de comida, que es una de las cosas que más nos gusta de la Navidad, habrá un avance que creo que nos va a gustar a todos. Y es que la comida en la que no tendremos que invertir tiempo, porque las preparamos en un pispás. Con una impresora 3D, es decir, según estos expertos, las comidas, y especialmente los postres como el mazapán, los imprimiremos y le daremos un toque especial.

Una propuesta igual de rica y más barata

En Pamplona, Navarra, hay una empresa que se dedica a la innovación alimentaria, se dedican a la biosíntesis alimentaria de alternativas a la carne...Básicamente, si he entendido bien, lo que hacen es “clonar” esos alimentos e imprimirlos en 3D. Patxi Larumbe, de hecho, es el presidente y fundador de esta empresa, Cocuus.

Él mismo nos explicaba en qué consiste esta "biosíntesis molecular alimentaria", que es "utilizar masas celulares para construir alimentos del futuro como chuletas, secreto ibérico, gambas, atún o foie" decía.

Es decir, utilizan una tecnología muy concreta para transformar la carne real en datos y, los datos, en carne sintetizada. Un sistema que ellos mismos aseguran que está inspirado en Star Trek. "Hay que metirlo en un tomógrafo, un TAC, nos proporciona una lista de datos en su situación espacial, ahí lo convertimos en datos. Hacemos una impresora que cargamos con masa celular y grasa y las deposita para constituir la carne como la naturaleza lo hubiera hecho. En este caso, como hemos descompuesto los alimentos en datos, podemos recomponerlos tal y como eran o de forma diferente" explicaba.

De manera que sí, pueden añadirle nutrientes que de normal la carne natural no tendría, como la vitamina C o la vitamina D. "Además de poder hacerla vegetal y construir productos bajos en colesterol. Vienen de aceites vegetales, hacemos un atún que no se diferencia del real que viene de un cultivo de guisantes" explicaba Patxi Larumbe.

Sus productos se venden en supermercados pero, obviamente, tienen que marcalos como impresos por tecnología 3D, y no pueden llamarlo como "chuletón" o "foie", sino que tienen que llamarlos productos miméticos.

Pero, tal y como vaticinaban los expertos británicos hace siete años, ¿podremos tener una impresora de comida 3D en nuestra casa? Pues Patxi Larumbe no lo ve algo posible, al menos, por ahora. "Primero porque no hay mercado, hay compañías que te hacen impresoras 3D con la que se hacen postres y dibujos, pero para construir algo creíble hace falta una maquinaria industrial y compleja para sacar miles de kilos" sentenciaba.