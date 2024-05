La drástica decisión de un vecino de Vigo para evitar que okupen su casa: "No quieres salir"

En muchas ocasiones, hay decisiones que pueden cambiarnos la vida. Más aún cuando se trata de decisiones que nos afectan directamente. La okupación está a la orden del día y cada vez más propietarios intentan evitar que sus casas y apartamentos vacíos sean vandalizados de esta forma. Y un área especialmente afectada por estos actos delictivos es la zona de Lavadores, en Vigo, donde hay muchas casas vacías.

Los propietarios que se marcharon allí hace años han fallecido y aquellas casas no han terminado de llenarse. Una zona de casas bajas, de fácil acceso, lo cual les pone muy fácil esto a quienes practican la okupación. Cada vez hay más vecinos que se quejan de la cantidad de casas afectas por estos actos, además de la inseguridad que ha hecho que esta zona se convierta en uno de los lugares más temidos del lugar.

Es por ello que uno de estos propietarios tomó una decisión que a muchos de los todavía propietarios sorprende, precisamente, por lo drástica que llega a ser. Una historia que ha contado Ramón Martínez, redactor de COPE Vigo, en 'Mediodía COPE'.





La drástica decisión de un vecino de Vigo para evitar que okupen su casa

Tal y como hemos contado en COPE, este hombro decidió pedir una licencia, meter una grúa y echar su casa abajo. Ninguno de los dueños de las casas (ni tampoco de los okupas) sabían esta decisión. Lo descubrieron el martes, cuando vieron llegar las máquinas y echar la casa abajo. De hecho, si aún buscamos en Google Maps la calle Manuel Álvarez, todavía se puede ver la casa en pie.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Lavadores, Antonio Rodríguez, ha denunciado en 'Mediodía COPE' que llevan ya mucho tiempo reclamando que estas casas están okupadas y se ha referido a la decisión de este propietario de echar abajo la casa: "Era un foco de venta de droga".

Y es que estos problemas no son nuevos. Se trata de una área donde la población está muy envejecida y no hay ningún tipo de relevo generacional. Cuando los propietarios o habitantes fallecen, los herederos no se hacen cargo de estas propiedades. No solo son zonas rurales, sino que hay poca policía e iluminación. Es decir, reúnen todas las condiciones para ser uno de los lugares elegidos para practicar la okupación.





Rey también ha explicado que esta inseguridad hace que muchos de los propietarios no quieran salir de sus casas y tengan miedo "a encontrarse un drogadicto pinchándose o consumiendo en la acera de tu casa, tienes miedo de que te saquen una navaja".

En cualquier caso, la casa derruida estaba bien y era perfectamente habitable, pero al haber sido okupada en repetidas ocasiones, el dueño optó por tirarla abajo.

Discute con su pareja, vuelve a casa y no da crédito a lo que encuentra al llegar

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta misma semana, también en 'Mediodía COPE', contamos la historia de José Ponce, uno de los miles de afectados en todo nuestro país por esta conducta delictiva. Tiene 51 años y ha interpuesto una denuncia por okuapción ilegal, que se ha sumado así a las más de 15.000 que hay en todo el país solo durante el año pasado.

José decidió alquilar su piso de Valencia a la hija de sus vecinos de arriba, que estaba buscando un sitio en el que vivir. Él comenzó a vivir en casa de su pareja. No obstante, en agosto del año pasado su inquilina dejó de pagar parte del alquiler y posteriormente lo hizo en su totalidad. En enero, y tras una discusión con su novia, terminó su relación y José dejó de vivir en el piso de ella. Así las cosas, quería recuperar su casa. ¿El problema? La inquilina no se quiso ir. A día de hoy, de hecho, no se ha ido.

Ha contado en 'Mediodía COPE' que el pasado 22 de enero discutió con su pareja. "Se acabó la relación", ha confesado a Pilar García Muñiz. Ahora vive "en el único techo que tengo a mano para poder tener refugio y más mal que bien dormir y hacer vida".

Puedes leer y escuchar la entrevista completa pinchando aquí.