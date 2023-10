¿Cómo protegen nuestros datos las grandes empresas? Las claves para evitar que se filtren

En las últimas semanas no hemos dejado de escuchar casos de robo de datos a grandes empresas que ponen en una situación de vulnerabilidad a miles de clientes de las mismas. El último que hemos conocido es el de hackers a Air Europa, que consiguió los datos bancarios de millones de clientes a lo largo y ancho del mundo. Tanto, que la compañía aérea les pidió que cancelaran sus tarjetas para evitar robos masivos.

Y aunque es un problema que pudo solucionarse, deja en evidencia que incluso las grandes empresas están expuestas a ciberataques que dejen en una situación de inseguridad a los clientes y a los usuarios. Eso provoca que, cada vez más, busquen proteger sus datos al máximo y busquen opciones que lo permitan.

Y así es como nacen los súper almacenamientos de datos, consistentes en empresas externas que se encargan de proteger, analizar y tratar esos datos. Lo hacen de distintas formas, desde un lugar físico (como grandes ordenadores que almacenan esos datos), o en la nube. Una de esas empresas es Pure Storage, que ofrece este almacenamiento a las grandes empresas, una empresa puntera, ya que META (Facebook, Instagram y WhatsApp) tiene un acuerdo con ellos.

Adela de Toledo es su portavoz y contaba enLo Que Viene que el crecimiento de datos en cualquier plataforma "es exponencial. Crecen más de un 30% y ya ni siquiera es un reto para empresas como las nuestras, porque ya estamos invirtiendo en este aspecto para almacenar y tratar todo este crecimiento, sin tener que cambiar la tecnología, aunque lo que más preocupa es el ciberataque" expresaba.

Una forma pionera y puntera de proteger los datos

Como bien explicaba esta experta, lo que más preocupa a las grandes empresas frente a este crecimiento de datos es cualquier ciberataque que comprometa sus datos. Y si bien admite que eso es algo que es potencialmente plausible, ellos trabajan de forma pionera para recuperar de forma rápida esos datos que se han visto corrompidos.

"Cuando todo lo demás falla, tenemos imágenes de los datos inmutables que no puedan ser corrompidas ni manipuladas, hay un último punto de defensa que permite que ese dato no se pierda, recuperarlo de forma tan rápida que el cliente no lo note" explicaba Adela de Toledo, lo que se entiende como un "último punto de protección".





Aun así, admite que cualquier malware puede atacar a las empresas. "Introducen su mal en la compañía y puede estar meses, se procura llegar al almacenamiento de backup, puede estar y no se detecta y está semanas dentro de la organización, es un espía silencioso. Tenemos una tecnología que hay que activarla y es muy innovadora y es lo que persigue, que no se puedan acceder a los datos ni alterarlos, se requiere una aceptación por parte de un grupo de personas para acceder a esos datos que no pueden ser corrompidos, esto se utiliza en datos secretos" decía.

Un proyecto innovador con ADN

Es necesario ese último de protección para recuperar con prontitud los datos, por lo que su compañía se ha convertido en puntera y pionera para esa protección de datos, de tal manera que tiene acuerdos con empresas que necesitan esa rapidez y que almacenan millones de datos diariamente.

Por ejemplo, la compañía META, con la que llevan trabajando un tiempo. "META crea sus propias arquitecturas para los negocios del mercado, pero después de analizar el sistema de almacenamiento, es la toma de decisiones en tiempo real de lo que publican o no en cada país en META. Se analizan millones de datos de texto, audio, vídeo y la decisión en tiempo real de lo que se publica o no se toma con nuestra infraestructura" explicaba.

Lo mismo hacen con la carrocería de Mercedes en la Fórmula 1, analizando los datos exteriores, como la meteorología, o los de las ruedas, para que el equipo pueda tomar decisiones en tiempo real y prevenir lo que esté por pasar.

Y si eso ya es impresionante de por sí, están trabajando en la utilización de moléculas de ADN para sintetizar datos. "Es para medicina personalizada, si hace 20 años se trataba de descifrar el genoma humano y fue un gran avance, ahora estamos tardando solo pocas horas, tiene un impacto tremendo en la identificación de medicina personalizada y enfermedades hereditarias. Todo lo que tiene alrededor del ADN, de cómo seremos capaces de utilizarlo para el almacenamiento, lo tomamos como uno de los referentes para el futuro más cercano" sentenciaba.