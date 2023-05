Lo que se hace con tu cuenta de Facebook que ha acabado en multa histórica a META: "Vulnera tus derechos"

Irlanda ha impuesto a META la mayor sanción de la historia a una tecnológica: 1.200 millones de euros. El motivo de la sanción es el traspaso de datos de los usuarios europeos de Facebook a Estados Unidos. En 2020, Europa dictó una sentencia en la que prohibía esta práctica, pero al parecer, la compañía ha seguido haciéndolo.

La Linterna de COPE ha analizado qué consecuencias tiene esta sanción y cómo funciona el sistema de protección de datos con Enrique Dans, profesor de Tecnología del IE University.

Pregunta: ¿En qué consiste la normativa europea de protección de datos?

Respuesta: “Fue, en su momento, una norma pionera que pretendía que los usuarios se aseguraran de que tenían cierto control sobre sus datos. Veníamos de una situación antes de Internet, donde la publicidad dependía de lo que una compañía podía adivinar de nosotros. De ahí pasamos a un momento en el cual se puede saber todo de una persona, desde los datos específicos que se ponen al crearse una red social a los gustos y preferencias en función de qué publicaciones se les da un 'me gusta'. Para que toda esta información se utilizase para segmentación publicitaria, nunca hubo un consenso social, eso fue algo que Fecebook hizo por su cuenta y las consecuencias las estamos viendo”.

P.: ¿Es una buena normativa? Es decir, ¿nos protege realmente?

R.: “Después de aparecer la ley europea de protección de datos, el resto del mundo ha seguido esa misma dirección. China y estados Unidos están regulando en esta dirección. Lo importante es que Europa está marcando la pauta regulatoria”.

P.: ¿Qué puede hacer la compañía con nuestros datos? ¿Para qué los utiliza?

R.: “Porque la publicidad puede ser muy eficiente cuando la haces con francotirador. Si se hace adivinando en función del contexto, se puede intentar vender, pero ahora se puede intentar influir. Cuando Facebook cambió su nombre a META lo hizo porque su nombre ya estaba asociado desde la manipulación electoral y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, hasta el genocidio”.

P.: ¿Cómo podemos protegerlos? ¿Hay algún mecanismo?

R.: “El problema es que a partir del momento en el que un abogado austriaco dijo, en 2011, dijo que no era lógico que los datos de los datos de los europeos no se podían ir a Estados Unidos, porque la legislación europea de privacidad no tenía nada que ver con la de EE. UU. El caso entró en tribunales. Se demostró que no había protección para los datos y que Facebook, en el momento de estar exportando esos datos a Estados Unidos, estaba vulnerando los derechos fundamentales de los europeos, de ahí que la multa haya sido tan importante e histórica”.

P.: Desde META dicen que la sanción es injusta y piensan recurrirla... ¿Ese recurso tiene futuro? ¿Pueden librarse de pagar la multa?

R.: “Apelarán todo lo apelable, pero creo que acabarán pagando porque Europa dice que hay unas cosas que no se pueden hacer si no se tiene consenso social y este consenso apunta a lo contrario. La gran mayoría de los usuarios no están de acuerdo en que la publicidad les persiga en función de datos que no son conscientes de haber dado. Los europeos no parecen estar de acuerdo con esto”.

P.: El sector no para de crecer y cada vez es más complejo y más concreto. ¿Qué podemos esperar del futuro y cómo va a evolucionar el tema de la protección de datos?

R.: “El futuro es que descartemos una cuestión que estuvo muy de moda durante mucho tiempo, que era la filosofía del 'muévete rápido y rompe cosas'. A partir de ahora supongo que tendrán mucho más cuidado con respetar la legislación. El futuro debería apuntar a que ese capitalismo basado en el espionaje empiece a decaer y que la sociedad se dé cuenta de que eso no es nada bueno. A partir de ahí, que la regulación se base menos en vigilar la tecnología y más en vigilar a los actores que utilizan la tecnología, porque la tecnología no es el problema, el problema es lo que haces con ella”.