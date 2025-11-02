COPE
Podcasts
Lo que viene
Imagen Lo que viene 25-26 1/1
Lo que viene

El talento español que innova en la lucha contra el cáncer de pulmón recibe un prestigioso premio europeo

El neumólogo Javier Pérez Pallarés ha sido galardonado en los European Private Hospital Awards por su revolucionaria técnica para el diagnóstico de tumores

El doctor Pérez Pallarés, en el centro, con el premio en las manos.
00:00
Descargar
Homenaje a Javier Pérez Pallarés

Escucha la felicitación en Lo que viene de COPE al doctor Javier Pérez Pallarés por su reciente premio.

José Ángel Cuadrado

Madrid - Publicado el

1 min lectura1:04 min escucha

Descargar

El Hospital HLA La Vega de Murcia ha sido galardonado con el European Private Hospital Awards en la categoría de Excellence in Health Tech Innovation. El reconocimiento premia el trabajo del Dr. Javier Pérez Pallarés, neumólogo intervencionista del hospital, por el desarrollo de una técnica pionera en el diagnóstico de enfermedades mediastínicas y tumores pulmonares.

Un método diagnóstico revolucionario

El premio, entregado en una ceremonia en el CaixaForum de Madrid, reconoce el desarrollo del revolucionario método Ariza-Pallarés para CRYOEBUS. Esta técnica de criobiopsia guiada por ecobroncoscopia (CRYOEBUS) permite obtener muestras de tejido de mayor calidad para realizar diagnósticos de máxima precisión, reduciendo a su vez los riesgos para el paciente y los costes para el sistema sanitario.

Biopsias mediastínicas más seguras y eficaces"

Javier Pérez Pallarés

Doctor especializado en técnicas innovadoras

Según ha explicado el propio Dr. Pallarés, autor del proyecto, esta innovación supone un avance muy significativo en el tratamiento oncológico. El neumólogo ha detallado que "esta técnica nos permite un mayor acceso a terapias dirigidas, un incremento de supervivencia por diagnóstico más temprano y preciso, y biopsias mediastínicas más seguras y eficaces".

El doctor Pérez Pallarés durante la ceremonia que ha reconocido su labor innovadora.

El doctor Pérez Pallarés durante la ceremonia que ha reconocido su labor innovadora.

Felicitación desde la radio

El reconocimiento al doctor ha trascendido el ámbito médico y ha llegado a los medios. Desde el programa Lo que viene de COPE, los periodistas José Ángel Cuadrado y Jesús Tobarra han felicitado públicamente a Pérez Pallarés, a quien han descrito como "un buen amigo" del programa y "un pedazo de crack" que ya fue entrevistado hace meses por su labor.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Programas

Los últimos audios

Último boletín

13:00 H | 02 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking