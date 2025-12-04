Marc Vidal, sobre la fiebre porcina que desploma el precio del cerdo a mínimos históricos y pone en jaque a la economía: "Pinta que aún puede ser peor"
El analista económico explica en 'Herrera en COPE' la histórica caída del 17% en 24 horas, que amenaza con colapsar los mataderos y señala al "buenismo ecologista"
El analista económico Marc Vidal, en su sección ‘Salida de emergencia’ del programa ‘Herrera en COPE’ con Carlos Herrera, ha desgranado las claves de la caída histórica que ha sufrido el precio del cerdo. Este descenso, que ya se venía registrando desde julio, se ha agravado de forma drástica tras la detección de los primeros casos de peste porcina en jabalíes.
La mayor caída del siglo
Desde el pasado mes de julio, el precio del kilo de cerdo acumulaba un descenso semanal de entre un 1 y un 2 por ciento. Sin embargo, la confirmación de la epidemia provocó que el precio se desplomara un 17 por 100 en solo 24 horas. Según Vidal, “es la mayor caída del siglo, y pinta que aún podría ser peor si la epidemia no se logra contener”.
El analista ha explicado que el precio se está hundiendo debido a que se acumula la oferta que no puede salir al exterior por las restricciones a la exportación. Esta situación ya está teniendo consecuencias directas, y los mataderos de Barcelona “empiezan a estar desbordados de piezas que no se pueden vender”. Aunque pueda parecer un alivio para el consumidor, Vidal advierte que “sus efectos secundarios en el precio para el resto de la economía serán enormes”.
Críticas al 'buenismo ecologista'
Tanto Herrera como Vidal han reflexionado sobre cómo el “buenismo ecologista” ha permitido que los jabalíes se conviertan en una plaga. El analista ha diferenciado claramente ambos conceptos: “Una cosa es la ecología, que es pura ciencia, y otra muy distinta es el ecologismo, que es una etiología”.
Vidal ha señalado directamente a las políticas diseñadas en los despachos de Bruselas, que con un “proteccionismo del medioambiente” han permitido que los jabalíes circulen sin depredador ni opciones para controlar su número. Ha criticado que las medidas de control como la caza hayan sido casi eliminadas por “ideólogos de moqueta”.
Para el experto, los culpables de esta situación son “aquellos que se empeñan en legislar artificialmente bajo un proteccionismo medioambiental, que al final trae desastres como este”.
