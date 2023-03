Un virólogo explica por qué ha llegado la segunda ola de gripe y qué la está provocando: "No es normal"

Actualmente estamos ante una situación atípica en cuanto a virus se refiere, hay más gente de lo normal que está resfriada para la época del año en la que estamos. Por ello, Pilar Cisneros se ha desplazado hasta un Centro de Salud en el centro de Madrid, para conocer si estamos ante una segunda ola de gripe.

Llevábamos tres años, desde que empezó la pandemia, que prácticamente no se habla de epidemia de gripe porque todo era coronavirus. Pero ha sido bajar la incidencia de coronavirus y subir la de la gripe. Actualmente hay una incidencia de coronavirus del 56 cada 100.000 habitantes, esto es una tasa muy baja teniendo en cuenta que solo se mide en mayores de 65 años. Por otro lado, la incidencia de gripe está cercana a los 800 casos por 100.000 habitantes, una diferencia notable.

Pilar Cisneros ha hablado con Rafael Ortega, médico de atención primaria, para confirmar estos datos: “Hemos notado un aumento de los casos de gripe en los últimos meses. Al comienzo del año 2023, la incidencia estaba entorno a 240 casos por 100.000 habitantes. Ahora estamos en pleno pico, estamos hablando de 800,1 casos por cada 100.000 habitantes. Obviamente ha bajado la incidencia del covid, y ha seguido aumentando la de la gripe”.





"Se pueden estar combinando dos cepas, la de la gripe A y B"

Estas cifras son muy altas para la época del año en la que nos encontramos. El caso es que la temporada de gripe empezó muy pronto, se habla de que comenzó por el mes de octubre. Por eso, lo normal hubiese sido tener un pico muy alto ya en diciembre, incluso principios de enero y que ahora en estas épocas del año hubiese bajado ya. La sensación es de que hay más gripe, y los datos lo confirman.

Los expertos creen que se pueden estar combinando varias cepas: “En lo referente a los síntomas de las nuevas gripes, tenemos el virus de la gripe A, el virus de la gripe B que son uno de ellos la influenza, pero hay más de 200 virus que pueden provocar síntoma similares”.

Es normal que haya una segunda ola de gripe

En 'La Tarde' también han hablado con un virólogo, Estanislao Nistal, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, para conocer si esta situación es tan anormal como parece: “Esta segunda ola después de haber pasado una primera, no es normal pero tampoco es algo que sea totalmente imposible. Ha pasado anteriormente, y lo que hay que tener en cuenta también es que la primera ola de gripe fue algo anormal ya que comenzó antes de tiempo”.

¿Ha sido muy grande el desfase que ha habido en la llegada de los virus? El virólogo lo explica: “La gripe normalmente suele empezar en noviembre y se puede en algunos casos extender hasta la semana 20, a principios de mayo. Por lo tanto, lo normal es tener muchos casos después de navidad”.





¿A qué se puede deber esta segunda ola?

Cada experto puede tener diferentes teorías, y según el profesor podría haber 3 motivos: “Hay distintas posibilidades, una de ellas por ejemplo es con respecto al adelanto de esa primera ola de la gripe. También la campaña de vacunación se adelantó, se comenzó a vacunar prácticamente un mes antes de lo que ocurre habitualmente, y una posibilidad es que ese adelanto a lo mejor no nos proteja durante tanto tiempo. Otra posibilidad es el hecho de que prácticamente ya no tenemos ninguna restricción con respecto al coronavirus, y eso puede haber sido otro caso. El tercero es el hecho de que hay muchas personas que durante años no hemos sufrido la gripe y que la inmunidad frente a este virus puede haber bajado”.

Con respecto a esta última posibilidad, el doctor Ortega también ha querido hacer especial énfasis en la importancia de los anticuerpos: “Normalmente no sufrimos una gripe cada año, la sufrimos cada 3 o 4 años la gente que pueda ser más propensa a ello. Porque en cierta medida, una vez que la tienes quedas inmunizado aunque es cierto que el virus influenza el causante de la gripe, sí muta en prácticamente 3 meses. Es muy importante vacunarse, especialmente las personas de riesgo”.

¿Por qué duran tanto estas olas de virus?

El profesor Nistal ha explicado algunos de los motivos, y las características ambientales juegan un papel clave: “Es un tema muy interesante, el tratar de entender qué es lo que le confiere a un virus estabilidad en el aire. No solamente hay un factor como la temperatura, sino también la humedad, esa combinación parece ser que en invierno, en estas épocas hace una buena transmisión del virus”.

Esta ola de gripe se irá suavizando, mientras tanto habrá que seguir tomando precauciones y si hace falta también llevar la mascarilla.