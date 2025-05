La única cláusula por la que Sánchez podría denunciar por la filtración de sus mensajes de WhatsApp: desvelada por un abogado

Publicado el 13 may 2025, 20:29

'Pájara', 'maltratador' o 'impresentable'. Son algunos de los adjetivos que ha utilizado Pedro Sánchez en sus mensajes de WhatsApp con José Luis Ábalos, exsecretario de Organización y exministro de Transportes, referidos a miembros de su Gobierno y de su partido.

Son mensajes datados, en su mayoría, de 2020 en adelante, pero han salido a la luz ahora gracias a una serie de exclusivas de El Mundo. Si bien no revelan secretos importantes ni que vayan a determinar el rumbo del país, si son de un calado relevante que puede afectar seriamente al presidente.

Bien sabes que, pese a la preocupación que se imagina que puede haber dentro del Partido Socialista, ellos no han hecho ninguna declaración de interés y aluden a que se trata de “conversaciones privadas”.

Y eso es, en un sentido estricto, cierto. Son conversaciones que, aunque tengan como canal una red social, son privadas entre dos personas y no deberían suponer ningún tipo de interés. Pero claro, hablamos del presidente del Gobierno, y de la misma persona que condenaba el contenido de mensajes filtrados que salían del seno del Partido Popular.

De momento, no se sabe quién está detrás de la filtración de estos mensajes, que prometen ser muchos más. En 'La Tarde' nos preguntamos, no tanto la autoría de la filtración, sino si Sánchez o Ábalos podrían denunciar.

¿Es legal filtrar mensajes privados?

Cuando vemos estos mensajes de Sánchez y Ábalos, en los que se refieren muchas veces de forma peyorativa a sus compañeros, te preguntas si puede pasarte a ti también. Porque sí, es posible que hayas comentado cosas en una conversación privada que no está “bien vistas”.

Por eso nos preguntamos, ¿es legal sacar estos mensajes de carácter privado? Es lo que le preguntamos a Víctor Sunkel , socio de Sunkel&Paz y abogado penalista.

Él dice que, per se, no es delito que conversaciones privadas como esta entre Sánchez y Ábalos salgan a la luz. En principio, no sería una cosa ilegal, siempre y cuando la persona que los haya publicado o filtrado sea uno de los participantes de esa conversación.

Wasaps de Pedro Sánchez a Ábalos, en noviembre de 2020

“Si la persona que hace visibles los mensajes participa en la conversación, no es un delito” explicaba. Eso sí, cuenta que hay unas particularidades, y es que si tú, como persona ajena tiene acceso a la conversación y los publica, si estarías incurriendo en una ilegalidad.

“Si yo tengo acceso a esa conversación y lo filtro, eso podría ser delictivo. Solo es ilegal cuando lo hacen terceras personas” aseguraba.

La única cláusula por la que Sánchez podría denunciar

Por eso mismo, la única cláusula por la que Sánchez podría denunciar estas filtraciones es sabiendo quién es el autor de las revelaciones. Siempre y cuando, por cierto, no sea Ábalos el que esté detrás.

“El delito de revelación de secretos castiga a la persona que intercepta la conversación y lo revela. O bien que lo tenga almacenado en mi dispositivo y alguien sin mi permiso se hace con esos mensajes y lo revela a una tercera persona” explicaba.

“Pero si la persona es uno de los dos participantes, no hay delito” expresaba.

Pero, ¿se puede investigar esta filtración? Pues Víctor explica que sí, pero no cree que tenga mucho recorrido sin saber quién lo ha filtrado.

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos

“Si no se llega a demostrar quién ha sido el que ha filtrado, la investigación está condenada al fracaso. Depende de la intención de instruir una causa contra esto, de momento no hay ningún secreto importante” aseguraba.

“Puede haber cierta presión para que el magistrado abra una investigación y lo primero que tendría que hacer es pedir explicaciones a la UCO. Me parecería extraño, pero puede darse el caso” explicaba.

Y añade, por cierto, que cualquier persona podría denunciar esta filtración. “Otra cosa es que tenga interés en hacerlo, es una decisión un poco política” sentenciaba.