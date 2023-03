Trías de Bes, sobre la subida de tipos: "Empeora al que invierte en vivienda, en créditos y en hipotecas"

El Banco Central Europeo (BCE) decidió este jueves subir sus tipos de interés en medio punto porcentual, hasta el 3,5 %, porque la inflación de la zona del euro todavía es muy elevada. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el BCE informó de que también incrementa en 50 puntos básicos la facilidad de crédito, a la que presta a los bancos a un día, hasta el 3,75 %, y la facilidad de depósito, a la que remunera el exceso de reservas a un día, hasta el 3 %.

Una medida que ha analizado este mismo jueves en La Tarde el economista Fernando Trías de Bes, que asegura que “el BCE ha ido para adelante”: “Era lo que tenía pensado hacer, lo que estaba en sus planes y tiene dos grandísimos objetivos”. Así, explica que el primero de estos objetivos era “contener al inflación y actuar de manera que la inflación esté en torno al 2%”. Mientras, la segunda meta del BCE es “preservar la estabilidad del sistema financiero”.

“Aquí es donde había dudas por la quiebra de Silicon Valley Bank, ahora lo de Credit Suisse, empezaron las voces de que a lo mejor la subida de tipos era más baja, pero Lagarde ha sido muy clara. El sistema financiero europeo no está afectado hoy por hoy, por lo que el principal objetivo sigue siendo la inflación. Si se llegase a ver afectado tendrían otros instrumentos más, 'whatever it takes'”, concluye.

Cómo afectará la subida de tipos



Explica el economista a Pilar Cisneros que la subida de tipos lo que hace es que encarece hipotecas que tengan revisión a partir de ahora, encarece los créditos... “Lo que se está poniendo es más caro el crecimiento, el principal riesgo es que las perspectivas de crecimiento económico, que estaban mejorando, las pone en riesgo, así como la capacidad de recuperación económica”. “Todo lo que esté referenciado a los tipos de interés no podrá ir a consumo o inversión”, concluye.

Y es que un dato relevante para entender las consecuencias que tendrá esta subida de tipos es que en España el 60% de las familias no ahorran. “Todo ello hace que esta medida sea más impopular que popular, a algún ahorrador le puede beneficiar pero le empeora al que invierte en vivienda, al que tiene hipoteca y al que invierte en crédito”, añade.





¿Realmente ha bajado la inflación?



Por su parte, el colaborador de La Tarde y escritor Lorenzo Silva cuestionaba a Trías de Bes si de verdad han bajado la inflación en los últimos meses, si los alimentos están en el 16,6%. “Sí que ha ido remitiendo, estábamos en el 10 y pico el año pasado, lo que pasa que los últimos dos datos no han sido como esperábamos. La inflación va bajando, pero va a tardar en bajar”, comenta el economista.

“Lo que sí que es verdad es que lo que está creando la inflación ha sido la movida de las cadenas de suministros, con la covid, el aumento del gas, el petróleo, la energía. Eso ha sido el origen, ha sido una inflación por aumento de coste, no porque le ha gente se haya vuelto loca pidiendo créditos. Una subida de tipos para aminorar una inflación que tiene que ver con costes que vienen de otros países, se está haciendo por frenar con el único instrumento, pero no la vas a frenar con subidas de tipos”, concluye.