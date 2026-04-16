Meli (89): “Pepe me da la vida, más que mi propia familia”

La soledad no deseada es una realidad invisible en muchas ciudades. En Sevilla, por ejemplo, hay 60000 personas que viven solas, y aunque no todas sufren este aislamiento, el problema se ha incrementado. La Asociación Solidarios lleva tres décadas luchando contra esta situación, conectando voluntarios con personas mayores.

Según datos de la propia organización, el 57% de las personas que viven solas son mujeres, quienes a menudo expresan más abiertamente sus sentimientos de soledad.

Vínculos que sanan

La labor de Solidarios, que ya tiene 30 años de trayectoria, se centra en crear lazos duraderos. Marisa Vázquez, responsable de la asociación, explica que el voluntario “siempre es el mismo” para cada persona mayor, con el objetivo de forjar un vínculo con esa persona.

Actualmente, acompañan a 70 personas mayores al año, muchas de ellas derivadas de los servicios sociales municipales, y su objetivo es ampliar el alcance, ya que, como asegura Vázquez, este acompañamiento “contribuye mucho a la mejora de la calidad de vida de la persona”.

Meli y 'Pepe': una familia elegida

Un ejemplo de estos vínculos es la historia de Meli, de 89 años, e Ylkay, un voluntario al que ella llama cariñosamente 'Pepe' porque le cuesta pronunciar su nombre. Su rutina, de los jueves, incluye almorzar juntos y charlar. La conexión entre ambos es tan fuerte que Meli no duda en afirmar

Para mi Pepe es más que mi familia" Meli

Ylkay es un empresario de origen turco que lleva ocho años en España y casi siete como voluntario. Decidió unirse al programa para “contribuir a la sociedad”. Para él, la clave está en el altruismo:

Una vida vivida solo para 1 mismo, la verdad es que no parece la pena"

Considera que la felicidad “no se consigue si no compartimos la vida con otros” y ahora define su relación con Meli como la de una familia.

La gratitud de Meli es inmensa y resume el impacto que 'Pepe' tiene en su día a día. “Lo espero más que a mi familia”, confiesa, para luego sentenciar de forma contundente: “es quien me da vida”. Su historia es el reflejo de una iniciativa que devuelve la alegría y la conversación a quienes más lo necesitan.