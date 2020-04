El secreto que une a Pilar Cisneros con su madre

Pilar Cisneros, presentadora de "La Tarde" de COPE junto a Fernando de Haro ha querido revelar una anécdota muy divertida de su madre en los días previos a la celebración del Día de la Madre. "Ella es una campeona. Es la más simpática de toda la familia, y con mucha diferencia", comienza diciendo Pilar en un vídeo exclusivo para COPE.es

Después, la comunicadora nos revela un detalle sobre su madre y ella muy divertido. ¡Siempre van vestidas igual! Y pone como ejemplo una foto de la gala en la que Pilar recibió el premio Antena de Oro en noviembre de 2018. "¿Qué llama la atención? ¡Que vamos vestidas prácticamente igual! Y no fue premeditado. Esto me recuerda a que es una manía de mi madre de siempre Cuando yo era un adolescente, ella si le gustaba un vestido para mí, se lo compraba igual. O si le gustaba un vestido para ella, me compraba uno similar para mí. Íbamos vestidas igual, madre e hija. Claro, así todo el mundo decía que nos parecíamos hermanas. ¡A lo mejor lo hacía por eso!", ha contado Pilar con una sonrisa.