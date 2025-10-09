El cardenal Pizzaballa, tras el acuerdo entre Hamás e Israel para alcanzar la paz en Gaz: "Trae un clima de confianza"

Confianza en el acuerdo entre Hamás e Israel para alcanzar la paz en Gaza, pero con cautela. Es la valoración que ha hecho en un comunicado el Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, y ha mostrado su disposición “para facilitar todo lo que pueda traer mayor serenidad al pueblo de Gaza, a los palestinos y a los israelíes, para ayudar a reconstruir la infraestructura y la devastación humana que esta guerra ha creado".

Pese a la buena noticia del acuerdo tras “dos años de tormento”, el cardenal Pizzaballa considera que “habrá muchos obstáculos y no será fácil", pero apunta que es “un primer paso necesario que trae un clima de confianza e incluso una sonrisa a muchas familias, tanto en Israel como en Palestina y, especialmente, en Gaza".

El Patriarca Latino de Jerusalén opina que, si bien no es posible hablar de una paz plena en este momento, es hora de trabajar para “poner fin a las hostilidades militares y comenzar a desarrollar una visión no solo para Gaza, sino para toda la población palestina”. “No quiero ser pesimista; estamos contentos con lo que hemos logrado”, ha agregado.

El cardenal Pizzaballa reclama "ayuda humanitaria inmediata" para la población de gaza

En el comunicado, el cardenal Pizzaballa expresa su alegría por la presencia de todos en "algo nuevo y diferente", en un "nuevo ambiente para la continuación de las negociaciones", señalando, sin embargo, que "la vida en Gaza seguirá siendo terrible durante mucho tiempo".

Este primer paso es, por lo tanto, "el comienzo de una nueva fase" que podría llevarnos a pensar "ya no en la guerra, sino en cómo reconstruir después de la guerra".

El texto del Patriarcado expresa la esperanza de que el acuerdo "se implemente plena y fielmente" y enfatiza la urgencia de "ayuda humanitaria inmediata y la entrada incondicional de ayuda suficiente para la población de Gaza que sufre". Sobre todo, reitera la necesidad de que el acuerdo alcanzado "abra un camino de sanación y reconciliación tanto para palestinos como para israelíes".