La regla que debes poner en práctica con tus jefes para llegar a terminar todo el trabajo antes de vacaciones

En apenas unos días llega julio y eso significa dos cosas: una, que el verano está ya más que instalados, y dos, que estamos más cerca de nuestras vacaciones. Y decimos estamos porque, la mayor parte de los españoles, nos cogemos las vacaciones en agosto. Es el mes en el que nos trasladamos a nuestras playas y en el que nos tomamos muy en serio eso de descansar.

Independientemente del destino que tomemos, agosto es el mes en el que todo se para. No hay más que ver ciudades como Madrid o Barcelona que en esa época están prácticamente vacías. De hecho, son muchas las empresas que cierran en agosto y paran toda su actividad empresarial. No en vano, para muchos de los trabajadores de ellas, agosto es "el fin del mundo".





Y aunque eso signifique un ansiado descanso, lo cierto es que también supone un gran problema para los trabajadores, porque significa tener un estrés pre vacacional para poder dejarlo todo cerrado antes de que todo se paralice en agosto. Eso, por supuesto, supone una ansiedad que es difícil de recuperar durante el descanso.

Por eso, en La Tarde nos preguntamos qué es lo que podemos hacer para evitarlo y llegar a todo antes de agosto. Es algo que le preguntamos a nuestro economista de cabecera, Fernando Trías de Bes. "De repente el trabajo se multiplica, es un mes que se tiene que adelantar todo, 1 de cada 3 padece este síndrome del fin del mundo" expresaba.

Qué hacer para poder llegar a todo antes de agosto

Dice que, fruto de ese estrés, puede llegar la "depresión de la tumbona", que es que cuando acabas tareas y "paras de golpe y te tumbas y lo único que tienes es ansiedad. La aceleración pre vacacional es grande, ahora por lo menos el parón no es tanto, pero agosto sigue siendo muy largo y hay muchas cosas para dejar hechas antes de irse que generan un estrés" expresaba.

Por eso, y ante la necesidad constante de dejarlo todo atado antes de irte de vacaciones,Trías de Bes nos pide que pongamos en marcha una regla para poder llegar a todo.

Se trata de una regla que se llama la "Matriz de Eisenhower" y que consiste en poner en cuadrante cuatro variables que vas a ir entrelazando. "Qué es lo urgente, lo menos urgente, lo importante y menos importante. Te salen cuatro cuadrantes, las cuatro casuísticas, parecerá una herramienta muy tontona, pero no lo es. Tienes que priorizar porque no hay tiempo material para todo" explicaba.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Tienes que tener metas claras y plazos realistas, y decir no a tus superiores, a veces la petición que llega es por una incompetencia que está más arriba, no tuya. Hay veces que no es nuestra responsabilidad, quedarnos un plazo o un compromiso para algo que se nos tenía que haber dicho antes" decía.

Es fundamental, como explica, explicarles a los jefes que los plazos que te piden son poco realistas y que no puedes llegar a todo. "Es un juego psicológico, no decir que sí demasiado rápido a compromisos para acabar este mes".

Los ejercicios para evitar estrés pre vacacional

Como explicaba Trías de Bes, "los síes del mes de julio te convierten de salvador a víctima. Hay que ser muy ordenado con lo que se tiene que entregar, llevar buena planificación, ser estricto sobre los grandes ladrones de tiempo, realmente hay que ser muy restrictivo con los tiempos que no te permiten sacar trabajo, mantener muy claro el calendario y priorizar las tareas".

Por eso, hay que tener una buena planificación, pero sin provocarte a ti ansiedad. "Lo importante es relajarse, hacer ejercicio, respirar hondo. Es necesario hacer deporte, cuando me encuentro en situaciones que no llegas a todos hago una lista de lo que no puedo" decía.