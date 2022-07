La recomendación de un virólogo para evitar contagiarnos de covid este verano: "De las medidas más eficaces"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha alertado de que los contagios por covid-19 van a seguir creciendo. Es posible que tú también conozcas ahora mismo a alguien que esté contagiado, si no lo has hecho ya. Cada vez hay más personas que están pensando en ponerse la tercera dosis, cuando hace meses parecían más reticentes a hacerlo. Esta séptima ola, conocida ya por muchos como la "silenciosa", ha puesto en alerta a todos los expertos.

La realidad, en cualquier caso, es que los datos de la pandemia son relativos porque desde hace ya un tiempo no tenemos la tasa de incidencia acumulada de la población completa, sino tan solo de los mayores de 60 años, donde ahora hay una tasa de mil casos por 100 mil habitantes. En los hospitales hay más de 10.000 personas ingresadas, de las que 150 están en las Unidades de Cuidados Intensivos. Hay muchos que han criticado que la covid-19 no puede compararse con la gripe, hay otros que piden comparar los datos porque podría ser relativo. El virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, ha asegurado en 'La Tarde' que todo esto depende "del año de gripe". No solo eso, también depende "del tipo de gripe, de hasta qué punto la campaña de vacunación haya acertado de las cepas", ha agregado.





"En el sentido de los grupos de edad o las personas más susceptibles sí parece a la que pueda haber una temporada normal de gripe es una coincidencia, pero en todo lo demás estamos hablando de virus distintos, vacunas distintas y virus que podrían tener diferencias a la hora de prevenirse", ha agregado el experto. En este punto cabe preguntarse: ¿qué debemos hacer para evitar contagiarnos?

El virólogo ha recordado que a día de hoy estamos en "situación de riesgo" y cree que es necesario en incidir en "recomendaciones serias". En el caso de las empresas, ha subrayado que lo mejor sería "facilitar, si hay personas infectadas, que se queden en casa teletrabajando". Asimismo, ha hablado del aislamiento, que ha demostrado ser "una de las medidas más importante, si la persona contagiada está en casa, no lo va a expandir a los compañeros".

En último lugar ha hablado del uso de mascarillas y su uso en lugares "cuando tengamos sospechas de estar infectados, quien la lleve de hacerse la prueba y tratar de trabajar desde casa".

La ministra de Sanidad recomienda el uso de mascarilla

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que continuará la tendencia ascendente de contagios de la covid-19 que se observa desde hace semanas y ha vuelto recomendar a las personas vulnerables que se pongan la mascarilla y al resto de la población que aplique el "sentido común en interiores con mucha gente".

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que ha señalado que, a la espera de la actualización de datos de hoy, "todo parece confirmar" que continuará el incremento de contagios debido a la expansión de las variantes ómicron Ba4 y Ba5, presente esta última hasta en un 85 % de los contagios en algunas comunidades.





Darias se ha referido a lo sucedido en Portugal, donde el incremento de contagios no se ha traducido en una mayor gravedad de los casos, y ha manifestado que los indicadores de ocupación hospitalaria se mantienen estables en torno al 7,8 % y los de las ucis -"los más bajos desde que comenzó la covid"- están alrededor del 5 o 6 %.

Ante esta situación, la ministra de Sanidad ha vuelto a llamar a la prudencia y ha insistido en que "las mascarillas funcionan", por lo que ha recomendado su uso para las personas más vulnerables. Además, ha pedido al resto de la población "sentido común en un espacio cerrado con mucha gente"