Pasan dos meses de la dana, recibe un mensaje de unos alumnos de Pamplona y lo que piden pone el pueblo en alerta

29 de octubre de 2024, sobre la tarde noche. Una fecha que todos tenemos marcada y que, si nos preguntan por ella, sabemos qué estábamos haciendo cuando escuchamos las noticias.

Es el día en el que la dana asediaba varios municipios de Valencia, Albacete y Málaga, y dejaba sin vida a más de 200 personas, y a otras tantas desaparecidas. Una desgracia sin precedentes en nuestro país que conmovió a todos.

Enseguida, vimos cómo el barro era el protagonista de esta tragedia, cómo las calles de esos municipios estaban irreconocibles y como el escenario era prácticamente el de una guerra sin armas.

Han pasado desde entonces casi cinco meses y, aunque la situación ha mejorado sustancialmente, todo sigue bastante inestable. Se necesita mucha ayuda, y, sobre todo, muchas manos para la reconstrucción.

Afortunadamente, y ya se demostró, España es un país bastante solidario y cuando ha hecho falta una mano, se ha tenido. Hemos conocido infinidad de historias que nos han hecho tener más esperanza.

Historias como las de estos alumnos de Pamplona, que, dos meses después de la tragedia, hicieron algo que ha puesto patas arriba al municipio de Paiporta.

Una llamada que lo cambió todo

Todavía en Paiporta, uno de los municipios más azotados por la dana, se pueden ver las huellas de la destrucción. Aunque mucho barro se ha limpiado y ya ha quedado en el olvido, las casas derruidas y el horror continúan.

Y es en esa destrucción donde han dejado su marca 19 alumnos de Pamplona. Ellos cursan el grado medio de carpintería en el Colegio Salesianos y, en vista de lo que había pasado en Valencia, tomaron un camino que cambiaría al pueblo de Paiporta para siempre.

Viendo todo lo que estaba ocurriendo, decidieron contactar con el pueblo y proponerles una solución: lo que cada casa necesitase, ellos lo construirían o reformarían.

Y allí que fueron, con tres profesores del grado, capitaneados por Mikel Artuch, profesor del grado y del centro. “Fue la necesidad de la tragedia que se vivió allí, tal vez esa iniciativa que tuve fue algo que cualquier persona podría haber tenido. Tengo la gran suerte de ser profesor en este colegio, iba a bajar a limpiar pero ocurrió esto” comenzaba contando en 'La Tarde'.

EFE Paiporta, en Valencia

Contactaron con Paiporta y acordaron bajar al municipio en Navidad para evaluar los daños y ver cómo podían poner de su parte. “Nos encontramos una catástrofe, era una guerra sin armas. Fue Rafa quien nos acogió, nos llevó a los lugares, empezamos a tomar nota sin olvidarnos que viajamos con chavales que están estudiando, no son profesionales” confesaba.

Rafa era un ciudadano de Paiporta que les puso en contacto con dos familias que necesitaban de sus servicios. Volvieron a Pamplona y empezaron a pensar en aquellas cosas que podían proveer. Cosas como puertas o cocinas.

“Bajamos el 24 de febrero y no vamos a olvidar esa experiencia, hemos aportado nuestro granito de arena y es lo que nos llevamos de ahí. Ha sido una experiencia humana de un sopapo de realidad que nos ha venido bien” explicaba.

Una experiencia para los alumnos que nunca olvidarán

Yerai es alumno de este grado medio y uno de los que fue a Paiporta a reconstruir casas. “Ha sido una buena experiencia, estuvo bien porque vi una catástrofe. Fuimos un buen grupo y la cara de felicidad que se les queda...Nos dio felicidad que les habíamos ayudado” confesaba en 'La Tarde'.

A partir de esto, ha podido ver con otros ojos su profesión, aunque afirmaba que ha sido tan impactante que no saben cómo gestionarlo ahora a su vuelta.

Rafa, quien les puso en contacto con dos familias, está agradecidísimo por haberle contactado. “Ha sido un poco de tetris, un sobrino policía foral de Pamplona que estuvo aquí en las labores, su tío es íntimo amigo mío y me comentó que tenía un proyecto con Mikel y me comentó la idea, hice de coordinador, busqué viviendas y me ofrecí enseguida” confirmaba.

“Seleccioné esas viviendas por amistad que me une a esas personas y que eran muy damnificados. Me quedo con la voluntad de ayudar, es las ganas que tenían de hacer las cosas bien y viendo el panorama que veían. La voluntad a cambio de nada y ver que nos veían felices, nos sacaban sonrisas” sentenciaba.