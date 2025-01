Una vecina de Paiporta se salva de la DANA gracias a sus padres y así les devuelve la ayuda días después: "De por vida"

El pasado 19 de dicimebre, Alberto Herrera se desplazaba junto a un equipo del programa hasta Paiporta, una de las localidades más afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre.

Allí pudo conocer, en primera persona, realidades muy diferentes. Mientras Francisco ha conseguido volver a abrir su peluquería, Palmira no puede volver al horno donde trabajaba porque su reapertura no es viable.

Francisco reabre su peluquería

"Fue horrible, una pesadilla, lo peor que se puede vivir. No hemos sido conscientes hasta que no ha pasado un tiempo", es lo que siente Francisco cuando recuerda el día de la riada.

De su negocio pudieron salir todos gracias a que una vecina que pasaba por allí avisó de que se había desbordado el barranco y ellos decidieron cerrar.

Respecto a la reapertura, es consciente de lo afortunado que es: "Somos uno de los pocos comercios que han vuelto a abrir. Vienen clientes, aunque no podemos dar el servicio bien porque en Paiporta no hay luz. A las 18H de la tarde es de noche".

pALMIRA NO HA PODIDO VOLVER AL TRABAJO

Por su parte, Palmira no ha vuelto al trabajo desde ese fatídico 29 de octubre: "Nos conocemos todos de toda la vida, me parece muy bien que Francisco abra porque es un luchador, pero son negocios diferentes. En mi caso tenemos un horno pastelería. Lo hacíamos todo artesanal, para volver a empezar nos hace falta tanto que, no es imposible, pero hay que invertir tanto y con la edad que tenemos..."

A día de hoy está ayudando en uno de los foodtrucks que ha puesto World Kitchen Center, repartiendo pan y bollería.

Al hablar de su futuro, Palmira no puede contener la emoción: "Después de Reyes voy a pedir trabajo, que creo que tengo porque hay gente muy buena. Yo tengo la cara muy dura y, quitando de los políticos, el resto de la gente es impresionante. Desde que dije en el gremio de los horneros que cerrábamos porque era inviable, me dijeron que había una bolsa de trabajo muy grande y que íbamos a tener trabajo desde el minuto cero".

mAR PUDO SALVARSE GRACIAS A SUS PADRES

Junto a ellos se encuentra Mar, una psicóloga que perdió su casa en la riada: "Estoy muy conmovida por estar escuchando estos testimonios y recordando verme a mí ese 29 de octubre dentro de esta catástrofe".

"Yo vivía en una planta baja, por suerte, mis padres viven en la primera planta del mismo edificio. Pude salvarme gracias a ellos. En 10 minutos mi casa estaba inundada y pude subir", ha recordado.

Uno de los aspectos más sorprendentes de su historia es que tras todo lo vivido ha tenido que dar ayuda psicológica a sus padres: "Ellos tienen 67 y 68 años y lo de las emociones, integrar, validar e identificar no lo llevan muy bien. Hemos pasado la fase de alarma, que es también la de supervivencia, donde gestionas lo que tienes.

Ahora, que estaríamos en la fase de resistencia es donde nos estamos adaptando. Es importante identificar esas emociones para no quedarnos dentro".

Revive los testimonios al completo en el audio destacado de esta noticia.