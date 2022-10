María, madre de un menor acosado sexualmente en redes, en COPE: "Le mandaba mensajes y luego los borraba"

Cada vez más, las redes sociales llegan a los jóvenes a edades más tempranas. Normalmente es para estar más cerca de sus compañeros y sus aficiones favoritas. No obstante, hay veces que las redes sociales pueden convertirse en todo un problema para los padres. María, quien ha pedido que le llamemos así y ha hablado este miércoles en 'La Tarde' con voz distorsionada por miedo, ha contado la situación que ha tenido que atravesar con su hijo.

Hace cuatro años, María descubrió que su hijo, quien por entonces tenía once años, estaba siendo acosado sexualmente por Instagram. Y no solo eso, sino que también vivía cerca. "Mi hijo llevaba unos meses raros, como esquivo. Fue realmente por una pillada. Estaba con su teléfono y en ese momento pillamos la situación", ha relatado la madre en COPE.

"Le dije a mi marido que hacía unos meses que no le revisábamos el teléfono y echamos un vistazo. Justo el personaje le estaba escribiendo. Mi hijo tenía Instagram por una de sus aficiones. El personaje le mandaba mensajes y luego los borraba. Si yo no revisaba su teléfono, era imposible saber que esto estaba sucediendo", ha agregado María.

Tal y como ha contado, las frases "eran explícitas de contenido sexual. Mi hijo tenía la cuenta cerrada pero cuando creía que alguien compartía una afición con él, le aceptaba. Durante semanas le llevó a su terreno para después cambiar, y las conversaciones no eran sobre la afición, sino de contenido sexual". En este sentido, ha matizado que eran más bien "monólogos", ya que su hijo tenía 11 años, el acosador 16 y el pequeño "realmente no le contestaba a casi nada".

"Tuve la sangre fría de seguir la conversación como fuera mi hijo para hacer capturas de pantalla y luego me senté con mi hijo para preguntarle qué estaba pasando", ha confesado María. A continuación, el pequeño aseguró que tenía miedo y vergüenza. Acudieron a la policía y pusieron una denuncia. No obstante, y pese a la denuncia, tuvieron que pedir ayuda a una asociación de víctimas de delitos en redes sociales y bullying para saber cómo gestionar la situación. En este sentido, querían saber cómo poder protegerle, más después de saber que el acosador sabía dónde vivía y que no tenía ningún tipo de protección.

Lamentablemente, y con motivo de la pandemia de covid-19, el juicio nunca llegó a producirse. Su hijo, afortunadamente, está bien gracias a la ayuda psicológica. "Está sanado", ha asegurado su madre.