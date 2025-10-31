Gonzalo Miró desvela su sueldo en RTVE a Juanma Castaño: "¿Cuánto nos estás costando a los españoles?"

Una conversación distendida en 'El Partidazo de COPE' entre Juanma Castaño y Gonzalo Miró sobre las próximas Campanadas de Fin de Año ha terminado derivando en una de las preguntas más directas para el colaborador: su sueldo en RTVE. Todo ha comenzado con el análisis de la sorprendente encuesta popular lanzada por la cadena pública para elegir a los presentadores, un proceso que ha tenido que ser cancelado antes de tiempo por sus inesperados resultados.

Una encuesta con resultados inesperados

Televisión Española inició un sondeo en su página web para que el público propusiera y votara a la pareja ideal para presentar las Campanadas del 31 de diciembre, después de que Broncano y Lala Chus confirmaran que no repetirían. Sin embargo, la iniciativa fue finalizada prematuramente cuando los resultados comenzaron a tomar un rumbo inesperado. La pareja más votada era la formada por Gabriel Rufián y Vito Quiles con más de 7.500 votos, seguida por los economistas Simón Pérez y Silvia Charro.

En el ámbito deportivo, la tercera opción más votada era la compuesta por Antonio Lobato y Fernando Alonso, mientras que en quinta posición aparecía una de las parejas más llamativas, la formada por José Bordalás y Nyom, que ha generado miles de peticiones. La lista incluía otras combinaciones curiosas como Florentino Pérez y Javier Tebas o Carvajal y Lamine Yamal.

El sueldo de Miró, a debate

Durante la charla, Juanma Castaño ha desvelado que, según sus fuentes, el propio Gonzalo Miró y Marta Flich estuvieron "sobre la mesa" como posibles candidatos, a lo que Miró ha reaccionado con sorpresa. Castaño mencionó la buena pareja televisiva que Miró forma con Marta Flich en su nuevo programa, aunque el colaborador ha asegurado no saber nada. "Si lo supiera, tampoco lo diría", ha sentenciado.

El Partidazo de COPE Gonzalo Miró, en El Partidazo de COPE

La conversación sobre la buena remuneración de este evento ha llevado a Castaño a poner el foco en su contertulio. Tras señalar que los sueldos en la cadena pública son conocidos, el presentador no ha dudado en preguntar directamente: "¿Cuánto nos estás costando, Gonzalo?". La cuestión sobre el dinero público y los salarios en RTVE ha provocado una respuesta ingeniosa por parte de Miró.

El colaborador, lejos de dar una cifra, ha contestado con ironía, comparando su salario en la televisión pública con el que recibe en la radio: "Un poquito más de lo que me pagáis ahí". La evasiva ha cerrado uno de los momentos más comentados de la noche, dejando en el aire la cifra exacta de su remuneración mientras su nombre sigue sonando como posible candidato para las Campanadas.