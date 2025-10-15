Mónica, paciente de cáncer de mama: "Piensas más en las otras personas que en ti mismo, piensas más en cómo se lo vas a decir a tu marido, a tu hija"

Mónica, paciente de cáncer de mama desde hace dos años y medio, ha compartido su experiencia en el programa 'Herrera en COPE'.

Tras el "shock" inicial de un diagnóstico recibido en una revisión rutinaria, encontró una nueva esperanza, aunque al principio "piensas más en las otras personas que en ti mismo, piensas más en cómo se lo vas a decir a tu marido, a tu hija", confiesa sobre los primeros momentos.

Una oportunidad en la investigación

Para Mónica, la propuesta de participar en un ensayo clínico supuso "una oportunidad" que ha mejorado su calidad de vida con menos efectos secundarios. "Sin nosotros, sin los participantes que se inscriben en estos estudios, no sería posible llevar a cabo las investigaciones", subraya sobre la importancia de la colaboración de los pacientes.

A día de hoy, asegura encontrarse "muy bien, con mucha energía y con muchas ganas de vivir". Aunque ha pasado una temporada "muy mala, con muchos dolores", el tratamiento experimental ha logrado que los dolores sean mínimos y que la fatiga haya disminuido considerablemente.

Más investigación, más supervivencia

El testimonio de Mónica refleja los avances de la investigación. Marta Puyol, directora científica de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), aporta datos clave: cada año se diagnostican 35.000 nuevos casos en España y la incidencia sube en perfiles jóvenes. Sin embargo, la buena noticia es que la supervivencia supera el 85%, y puede llegar al 95% si se detecta a tiempo.

Esther Uriol, directora de Comunicación de ECI y Marta Puyol, subdirectora general y directora científica de la Fundación Científica de la AECC

La AECC ha impulsado programas como 'Patient Advocacy' para incorporar la voz de los pacientes en la investigación. "Teníamos que crear un canal en el que pudieran hablar investigadores y pacientes de tú a tú", explica Puyol. Esta colaboración ayuda a identificar nuevas prioridades, como la mejora de la calidad de vida y la reducción de los efectos secundarios de los tratamientos.

Una alianza contra el cáncer

En esta lucha, la colaboración del sector privado es fundamental. El Corte Inglés, como explica su directora de Comunicación, Esther Uriol, lleva 12 años financiando proyectos de investigación a través de su campaña de octubre. Sus objetivos son concienciar a la opinión pública y "recaudar fondos" para financiar proyectos concretos.

Actualmente, la compañía financia con un millón de euros un proyecto a cinco años del doctor Julio Delgado del Hospital Clínic de Barcelona. El objetivo es diseñar un nuevo medicamento de terapia celular personalizada que consiste en "reprogramar genéticamente el sistema inmune de la propia paciente". En el proyecto colaboran también el Hospital 12 de Octubre de Madrid y la Clínica Universidad de Navarra.