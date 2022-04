Las consecuencias que ha tenido la pandemia en nuestra sociedad: "Se están produciendo efectos"

La pandemia marcó un antes y un después en nuestra vida. De una día para otro cambió tanto nuestra rutina como nuestra manera de relacionarlos, teniendo que prescindir del contacto físico y manteniendo las relaciones a través de la pantalla del móvil. Ahora, parece que poco a poco vamos recuperando la normalidad. Vuelven las reuniones presenciales, las excursiones, los planes culturales en lugares cerrados, el saludarse con dos besos... Incluso ya podemos vernos el rostro al completo al poder prescindir de la mascarilla también en interiores.

No obstante, ya llevamos unos dos años adaptándonos a unas costumbres que no eran las nuestras, por los que muchos tienen que readaptarse, mientras que otros las han incluido en su día a día con total normalidad o las han recuperado de forma inmediata por pura necesidad. Esto ha provocado muchos cambios en la sociedad, aunque ha afectado principalmente a los más mayores y los más jóvenes, dado que su evolución se ha salido de lo establecido años atrás.

"¿Vamos contacto de una sociedad sin contacto físico? Sin besos, sin abrazos... El confinamiento, la imposición de la distancia personal, las mascarillas, con las que hemos convivido 700 días de forma obligatoria, pueden haber contribuido a alterar nuestras costumbres", se pregunta Pilar Cisneros en 'La Tarde'.

No obstante, hay expertos que señalan que, en realidad, ya estábamos en ese camino antes de la llegada de la pandemia. La propia tecnología llega a que nuestro ocio, trabajo y las relaciones con el resto del mundo sean sin contacto físico. Por ejemplo, nos podemos fijar en cómo ha cambiado nuestra relación con el dinero. Ahora, pagamos con la tarjeta, con el móvil o a través de bizum. No tenemos que tocar el dinero, ni dárselo en mano a nadie. Vamos menos al cine y vemos películas en casa en streaming, además de pedir comida a domicilio en lugar de ir a los restaurantes. La distancia social nos ha llevado a perder la comunicación y la conexión con los amigos.









¿Podemos vivir sin contacto?



Ante esto, los psicólogos señalan que "el contacto es esencial para la salud y para la felicidad". Por lo tanto, ¿Podemos vivir sin contacto? ¿Afecta esto a la salud o renunciamos a la felicidad?

"Hemos visto cambios. Quizás la pandemia ha sido un acelerador que algo que trajera algo nuevo. De repente, la posibilidad de estar en contacto con alguien que está lejos es en parte bueno, pero provoca que acabes no viéndolos. Hay en muchas cosas que es buena la presencia y la cercanía", opina Daniel Gascón, escritor y columnista.

Para analizar cómo han afectado todos estos cambios a nuestra sociedad, hemos contado con Alberto del Campo Tejedor, profesor de Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. "Los cambios siempre producen cambios positivos si se adaptan bien, pero también hay ciertos peligros. Esto venía ya de lejos", comienza diciendo.

Sin embargo, en experto asegura que "hay un interés detrás de ciertos cambios": "La banca ya demostró hace mucho tiempo que, cuando pagamos con tarjeta de crédito, consumíamos mucho más porque antes medíamos el peso de la cartera. Entonces, han descubierto que si en vez de una tarjeta, que no deja de ser algo físico, usamos el móvil y no tenemos que sacar dinero del cajero, pudiendo consumir en cualquier momento porque todo el mundo lleva el móvil cargado y el consumo aumenta. No debemos olvidar que hay interesados, igual que la pandemia a favorecido a Amazon y a Netflix. Mientras que ha perjudicado al comercio pequeño".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









"Puede afectar a los más jóvenes"



Además de en el consumo, las medidas para evitar los contagios también se han visto reflejadas en nuestra forma de relacionarnos. "Por nuestra cultura mediterránea somos mucho de besarnos y abrazarnos. Pero uno de los problemas que ha generado la pandemia es que los protocolos para evitar el contagio se han aplicado universalmente. Pero los efectos son muy diferentes en alguien de Oslo que en alguien de Sevilla", explica Tejedor.

"A los pequeños se les priva de ciertos aprendizajes de sociabilidad, que son imprescindibles para empatizar con el otro, crear vínculos y no caer en el hiper individualismo. Nuestras personas mayores están acrecentando la sensación de aislamiento y de angustia, más aquí que en otros lugares del norte. Además, tienen menos capacidad de adaptación porque la familia era lo único que les quedaba. En los adolescentes podemos ver que también a aumentado la ansiedad o la depresión porque no pueden experimentar esas relaciones interpersonales como era habitual", aclara el entrevistado sobre cómo puede afectar esto a las generaciones futuras.

"Se están produciendo efectos que hay que tomarse enserio. El contacto no es un lujo, es vital. En la pandemia lo principal era salvar vidas, pero miramos a otra parte cuando los expertos hablaban de que la salud mental se estaba deteriorando. Es hora de plantear diferentes alternativas", opina. "Relacionarnos de fuera de nuestro entorno es muy importante y es imprescindible para abrir la mente. Si se prologan estos cambios, puede afectar a los más jóvenes y que los círculos sean cada vez más cerrados", zanja.