Juan Solo: "Abel Christmas y el pasajero ruso, una mezcla imposible"

Hoy he sido capaz de fijar la atención en dos puntos muy distantes del planeta. Comenzamos por alguien capaz de pintar una sonrisa en nuestras caras. Él es Abel Caballero.

Pues sí, nos vamos a Vigo. Vigo es una pura fiesta porque tienen como alcalde a Abel Caballero. A estas alturas ya sabemos todos que está chiflado por la Navidad y con las luces navideñas. Pero un soñador nunca puede dejar de soñar. Y Abel, quiere algo más para su adorada Vigo: aparte de más luces que en la calle principal de Las Vegas, ahora también está soñando con unas navidades blancas para Vigo.

Pero claro, en Vigo no nieva. Eso quizá sería un problema para ti o para mí, pobres seres sin imaginación, pero no para Abel Christmas.

Habéis oído bien; se compromete a que nieve un par de minutos cada hora. Te lo explico. No va a disfrazarse de chamán para atraer la nieve aunque, desde ahora, le ruego que lo haga (…).

La explicación es más científica que todo eso. Máquinas de echar nieve: nada más y nada menos que 50.

Un grande. Pero comienza a preocuparme. Le veo comprando renos para soltarlos en Vigo y buscando elfos para ambientar las calles. Se conformará con gente rubia con las orejas puntiagudas porque ya te digo, Abel, que elfos no hay.

Y ahora buscamos a alguien que también ha tenido una idea pero no tan buena como las del alcalde de Vigo. Viajamos a Rusia. En concreto a Siberia.

Un ruso de 43 años perdió un vuelo que unía un pueblo de Siberia llamado Ulán-Udé con Moscú. Se ve que no le sentó bien. Hay gente que se entretiene en los aeropuertos yendo de tiendas pero quizá en Ulán Udé (Sib) no hay mucho que comprar si no te interesan las raquetas de nieve o los gorros de piel.

Pero eso no iba a detener a este ruso porque él es un pillastre.

Él pensó: he perdido el avión pero no me voy a quedar en tierra porque tengo un plan. Dio un aviso de bomba para forzar que el avión realizara un aterrizaje de emergencia. Su plan era hacerse el loco y decir: pues ya que está aquí, embarco, que tengo billete. Imagínate la tensión a bordo del avión.

Pues las autoridades rusas le han pillado. Parece que podría haber dado el aviso de bomba llamando desde su propio teléfono. Cuando le han preguntado el pasajero ha insistido en que era importantísimo que él cogiera ese avión.