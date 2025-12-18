Jesús, taxista: "Solemos llevar alguna bolsa por si acaso. En ese caso se le dice al cliente que abone la limpieza del taxi, se tiene que hacer cargo del destrozo"

La temporada de cenas de empresa navideñas comenzaba la pasada semana, pero este jueves, 18 de diciembre, es una de las noches en las que se concentra el mayor número de ellas. Es, por tanto, una de las jornadas de mayor trabajo para los taxistas.

En un contexto en el que la DGT ha reforzado los controles de alcohol y drogas, el transporte público, los taxis o los vehículos VTC se convierte en los grandes aliados. Así lo ha confirmado Jesús, un taxista de Madrid, que ha pasado por los micrófonos de ‘La Tarde’ de COPE con Pilar García Muñiz, donde ha calificado la noche de "movida".

Una jornada maratoniana

Jesús ha explicado que su jornada laboral comienza "a eso de las 6 y media o 7" de la tarde, cuando los empleados salen de las empresas para dirigirse a casa o directamente al evento. Su turno se alargará previsiblemente hasta altas horas de la madrugada. "Seguro que nos dan las 3 o 4 de la mañana", ha afirmado el conductor, que llevará a muchos pasajeros de vuelta a casa.

Alamy Stock Photo Taxi en las calles de Madrid, España

La alta demanda se traduce en un gran volumen de trabajo. Según Jesús, en una noche como esta, la gran mayoría de los taxis de la capital están operativos.

En un tramo de apenas ocho horas, desde las seis de la tarde hasta las dos de la mañana, un taxista puede llegar a realizar entre 20 o 30 viajes, según ha asegurado él mismo, lo que la convierte en una de las jornadas más importantes para la facturación del sector.

Esperamos tener bastante demanda. Habrá que ponerse manos a la obra y aprovechar" Jesús Taxista en Madrid

Los peligros de una noche de excesos

Ante la posibilidad de que algún cliente sufra los efectos del alcohol, los taxistas van preparados. Jesús ha admitido con humor que suelen llevar "bolsas de plástico por si a alguno le ha sentado mal la cena". Un incidente de este tipo supone una "faena", ya que les "hace parar" y, por tanto, dejar de trabajar para limpiar el vehículo.

En el caso de que un pasajero manche el coche, es el propio cliente quien "se tendrá que hacer cargo de todo el destrozo que ha hecho, lógicamente", ha aclarado Jesús.

Por ello, y para "salvar el coche", la recomendación es clara: "que avisen lo antes posible", un consejo que la propia presentadora ha reforzado para evitar llegar a una situación límite.