Rubén Martín y Petón alucinan con el recibimiento en el Metropolitano: "El Monumental de River, un fútbol noventero; de las cosas más bonitas que se ha visto desde su fundación"

El recibimiento en el Metropolitano a los jugadores del Atlético de Madrid y del Arsenal en la ida de semifinales de la Champions League ha dejado una imagen para el recuerdo. Una lluvia de rollos de papel ha teñido de blanco el estadio, creando una atmósfera que Rubén Martín ha calificado, desde el propio estadio, como de "fútbol noventero". "La imagen es el monumental de River, todo lleno de papeles hacia abajo. Es una imagen que no veíamos desde hace décadas en el fútbol español", ha afirmado.

Una puesta en escena "maravillosa"

El comentarista ha descrito el momento como una "maravilla de puesta en escena" que trae nostalgia de otra época. Por su parte, Paco González ha lamentado que la realización televisiva no captara el momento en toda su dimensión. "Me parece que al realizador le ha pillado sin saber que iba a venir la lluvia de papel", ha comentado, añadiendo que fue "una pena que no se haya visto en toda su plenitud".

EFE Lanzamiento de papel higiénico en el Metropolitano durante el Atlético-Arsenal

Finalmente, Petón, que se encontraba en una zona alta del estadio, ha ofrecido la perspectiva más emotiva, asegurando que "desde esta perspectiva casi cenital, ha sido una de las cosas más bonitas que se han visto en este estadio desde su fundación". Además, ha mostrado su convicción de que el club distribuirá imágenes propias que serán "apasionantes".