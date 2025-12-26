Aparecen en Navarra los cuatro guacamayos robados al influencer 'El chico de las aves': Había pedido ayuda a sus numerosos seguidores en redes sociales

Cuatro guacamayos que habían sido sustraídos el pasado 28 de noviembre en Navarra han sido recuperados tras varias jornadas de búsqueda, localización y rescate. La operación ha sido coordinada por la Guardia Civil con su propietario, el influencer navarro Marcos Moreno Martínez, conocido como ''El chico de las aves''.

Instagram Elchicodelasaves Recuperación de aves

Una búsqueda viral

Moreno, residente en La Rioja, llevaba desde el robo buscando a sus guacamayos en parajes riojanos y navarros. El influencer pidió la ayuda de sus numerosos seguidores en redes sociales para localizar a las aves.

El hallazgo en los Sotos del Ebro

La tarde del martes 23 de diciembre, agentes del Seprona con base en Castejón localizaron a tres de los cuatro ejemplares. Las aves se encontraban en una zona arbolada de los Sotos del Ebro, a la altura de Cortes. Los agentes, conocedores de la difusión pública del robo, contactaron con el propietario para que pudiera confirmar la identificación de las aves.

Un rescate progresivo

El 24 de diciembre se estableció un dispositivo para su captura y rescate, con la participación del propietario y los agentes, aunque no fue posible recuperarlos en ese momento. La recuperación se ha completado de manera progresiva a partir del 25 de diciembre, cuando Moreno logró rescatar a la guacamaya roja Olivia y, junto a ella, a Waka y Arisa. Este 26 de diciembre se está tratando de recuperar al último ejemplar, Momo.

Las aves se encuentran fuera de peligro y sin lesiones aparentes, y ya han quedado a cargo de su propietario. La Guardia Civil ha informado que la distancia entre el punto de sustracción y los lugares de aparición apunta a que los responsables se deshicieron de las aves, dejándolas en libertad, ante la imposibilidad de venderlas en el mercado negro.