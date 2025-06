El hábito que te ayuda a perder peso sin perjudicar tu salud: lo ponen en marcha en 'Supervivientes' y no es dejar de comer

Hoy es uno de los días que marcan un hito en la televisión, por la final de uno de los concursos televisivos más longevos de la historia y de los más icónicos. Se trata de 'Supervivientes' y, hoy mismo, sabremos quién es el ganador de una la nueva edición.

Más allá de los rostros famosos que participen y de los líos que protagonicen, todos sabemos que el concurso es uno de los más difíciles que existen entre los realities y de los que más fortaleza física y mental requieren. Las duras pruebas desafían a los participantes y los llevan hasta el límite, llegando algunos a abandonar prematuramente.

Se trata de un concurso que requiere mucha resistencia física, precisamente para pasar todas esas pruebas, pero, sobre todo, mental. Porque no solo experimentan el agotamiento físico, sino condiciones muy complicadas. Condiciones que pasan por tormentas, fuertes lluvias, aislamiento, conflictos entre compañeros y hambre, mucha hambre.

Esto último, como bien sabes, es uno de los elementos de 'Supervivientes' que más llaman la atención y, todos los concursantes, experimentan un cambio físico brutal. En unas semanas, los que más aguantan, pierden entre 10 y 20 kilos, llegando en algunos casos a más.

Una vez los van eliminando o termina el concurso, todos los participantes tienen que pasar por un espejo para ver cómo ha sido el cambio y cómo se ven. Y aunque parezca ideal esto de perder peso en poco tiempo, lo cierto es que es una auténtica bomba de relojería.

El problema de perder peso en poco tiempo

En 'Supervivientes' se puede ver, perfectamente, cómo no solo se pierde peso, sino masa muscular, quedando absolutamente irreconocibles. Algo que pasa también con algunos actores en diferentes películas, como Náufrago, Dallas Buyers Club o La Sociedad de La Nieve.

En esta última, los actores para encarnar a los verdaderos supervivientes de la tragedia de Los Andes, tuvieron que perder hasta 30 kilos. Lo hicieron, por supuesto, de forma ordenada y que no afectase a su salud.

Así pues, se pusieron a las órdenes de Antonio Escribano, endocrino y catedrático en nutrición. Él les ayudó para perder esa ingente cantidad de kilos sin comprometer su salud.

Alamy Stock Photo 'La Sociedad de la Nieve'

“Si se hace de forma controlada, siempre tiene riesgo, pero se puede controlar. Aquello fue una aventura, porque fueron 7 meses, ya había tenido experiencia en otras películas y se puede hacer y sale bien” empezaba explicando.

“Hubo algunos que perdieron 30 kilos en 6 o 7 meses. Teníamos que hacer lo que pasó, y sin Ozempic” contaba.

El método que utilizaron fue el de ajustar la dieta a cada metabolismo, teniendo en cuenta que luego tenían que tener una actividad física e intelectual para desarrollar su papel. Algo que le ha servido para explicarnos por qué en 'Supervivientes' pierden peso de esa forma tan rápida.

“Esta gente de Supervivientes ha vuelto al Paleolítico, en el momento que volvemos a eso nos sentimos muy incómodos. Engordamos porque se come más de lo que se necesita, lo que sobra no se tira, se acumula” decía.

El hábito para perder peso sin dejar de comer

Como el doctor explicaba, “el cuerpo no tiene bien estructurado comer mucho. Cuando les dejan sin comer, pierden peso y músculo. Cuando llevan un tiempo, primero saca los hidratos de carbono, luego quema grasa y cuando empieza a quedarse corta inicia combustión de tejido muscular, pero hacen falta semanas” explicaba.

Y, como dice, esto afecta al sistema inmune, siempre y cuando no consuman suplementos de vitaminas. Por eso queríamos saber si el cerebro sufre cuando no se come mucho, y si, pasar hambre provoca que una reducción de la actividad cerebral.

Supervivientes

Para nuestra sorpresa, el doctor contaba que el cerebro es lo último que se resiente. “Al cerebro no le afecta tanto, cuando la cosa es extrema sí. Costaría pensar si no se suplementa, pero el cerebro es muy agradecido porque el organismo le da prioridad” decía.

Y aquí nos ponía sobre la pista de un hábito que ayuda a perder peso sin comprometer nuestra salud: comer poco por las noches y suficiente durante el día. “Cuando se come poco, se piensa mejor. Cuando se come mucho el riego sanguíneo no es tan favorable” decía.

“La actividad cerebral se deteriora cuando se come mucho. Una cosa que engorda mucho es comer por la noche y sobre todo levantarte para comer por la noche” sentenciaba.