Telecinco ficha a Montoya, Anita y Manuel para 'Supervivientes' y esta es la reacción de Carlos Herrera: "Conozco a su familia"

José Carlos Montoya, más conocido por su apellido, vuelve a ser protagonista en Telecinco al convertirse en uno de los concursantes estrella de la nueva edición de 'Supervivientes'.

Tres días después de arrancar el concurso, el participante más viral de la octava edición de 'La Isla de las Tentaciones' saltaba del helicóptero y se sumaba al resto de participantes para arrancar su experiencia en Honduras.

Emocionado y sin poder retener las lágrimas, reconociendo que lo ha pasado muy mal en 'la otra isla' y que esta nueva aventura le iba a servir para curarle el corazón, Montoya agradecía el cariño recibido por parte del público antes de saltar del helicóptero.

"De verdad que no sabe la gente lo que ha ayudado y de verdad que agradezco esta experiencia porque a mí me va a ayudar" explicaba Montoya ante las palabras de Sandra Barneda.

Mediaset Montoya junto a Sandra Barneda

En cuanto a cuales eran sus mayores miedos antes de saltar, el concursante confesaba: "El miedo siempre es bueno tenerlo, pero bueno, tengo miedo a que me pongan pruebas de colores, lo voy a pasar regular, pero bueno, ya está... y el hambre y la fatiga".

Con nervios y ganas por vivir la experiencia a partes iguales, Montoya hacía gala de su sentido del humor cantando mientras sobrevolaba la isla en la que va a vivir en las próximas semanas. "Esto acojona" reconocía el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' en el helicóptero.

La reacción de carlos Herrera al fichaje de montoya

El momento se ha colado en 'Herrera en COPE', donde María José Naranjo y Antonio Naranjo han querido comentar el momento junto al comunicador Carlos Herrera.

"¿Otra vez tenemos que hablar de Montoya?", preguntaba el presentador sin entender por qué el tema volvía al centro de los focos.

"Pobrecito Montoya, conozco mucho a su familia, porque era amigo hasta del abuelo de Enrique Montoya, y luego de Tate, y de Enrique, y de Juanlu, adoro a los Montoya. Pero entonces, ¿qué ha hecho ahora Montoya otra vez?", comentaba Herrera mostrando su interés por el tema.

Naranjo explicaba entonces que el participante más viral de la isla había dado el salto a un nuevo programa de Telecinco, 'Supervivientes', donde además va a reencontrarse con la que fuera su pareja y el pretendiente de esta, Anita y Manuel y pregunta a sus compañeros si este fenómeno tiene explicación o hay frivolidad detrás

"Este tipo de programas triunfan en el mundo entero. Es un programa de entretenimiento, y como tal, yo no lo he visto porque no tengo vida por las tardes, noches, pero tiene que tener su gracia, ¿quién ha dicho que no?", añadía Carlos Herrera