Javi Romo explica su inoportuna caída cuando peleaba por la victoria de etapa en la Itzulia: "Me ha desestabilizado, he hecho el afilador con Lipowitz..."

El ciclista español Javier Romo (Movistar) ha sido uno de los grandes protagonistas de la etapa reina de la Itzulia 2024. Cuando peleaba por la victoria en los últimos kilómetros, un inoportuno incidente con un espectador le ha provocado una caída en la cima de Izua al hacer el afilador con Florian Lipowitz (Red Bull).

Pese al percance, el ciclista ha podido reponerse para finalizar en un meritorio tercer puesto, a 1:08 del ganador, Paul Seixas (Decathlon).

El relato de la caída

En declaraciones a Eurosport tras la etapa, el propio Romo ha explicado cómo vivió el momento. El ciclista se encontraba con buenas sensaciones, mejores de las que él mismo esperaba. "He visto el Garmin, que falta un kilómetro y medio, y he visto que cogían distancia, pero que podía, creía que que podía remontarles", ha señalado sobre el momento en el que decidió lanzar su ataque para alcanzar a los fugados.

Justo cuando llegaba a la altura de los líderes en la cima, se ha producido el incidente. "Un fan, seguro que con ganas de ayudar, me dio un pequeño golpe que me ha desestabilizado", ha detallado Romo. A consecuencia del toque, el español ha explicado que ha hecho "el afilador con Lipowitz y me he ido al suelo". El percance le ha apartado de la lucha por una victoria que podría haber conseguido.

Contento pese al percance

Tras el accidente, al corredor de Movistar le ha tocado "remar". A pesar de ser alcanzado por el grupo perseguidor, Romo no se ha rendido. "Al final he dicho, va, tengo que darlo todo e intentar quedar tercero", ha afirmado. Su esfuerzo le ha servido para entrar en el top ten de la general y afrontar con optimismo lo que resta de vuelta.

Pese a la decepción por la oportunidad perdida, el balance es positivo para el ciclista. "Muy contento porque, sobre todo, me estoy encontrando bien", ha asegurado. Además, ha destacado que está pudiendo cumplir con su labor de equipo: "Venimos aquí con Cian (Uijtdebroeks) como líder, estoy pudiendo estar con él y, bueno, me he encontrado superbién".

De cara a la última etapa de este sábado entre Goizper-Antzuola y Bergara, las previsiones anuncian mal tiempo. "A mí la lluvia es una cosa que que no me gusta", ha confesado Romo, aunque cree que puede ser un factor a su favor. "Pienso que, respecto a otros rivales, pues me puede venir bien. La verdad que que creo que me desenvuelvo bien y es lo que hay, así que tocará mojarse", ha concluido.