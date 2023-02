¿Por qué justo ahora la gente se está lanzando a comprar letras del Tesoro y que puede venir después?

Muchas veces pensamos qué podemos hacer con esos ahorros que tenemos en el banco que no nos están dando ninguna rentabilidad ni beneficio. Esta pregunta se la debe haber hecho mucha gente últimamente, y es que estamos viviendo toda una fiebre por las letras del Tesoro. En los últimos días hemos podido ver colas tanto en el Banco de España como en las delegaciones regionales. Los productos que ahora mismo ofrecen las entidades bancarias no son muy rentables, y muchos ciudadanos están viendo que este es un buen momento para invertir en el Tesoro Público para que sus ahorros rindan algo y aplacar así un poco la inflación actual.

Cuando hablamos de letras del Tesoro, nos referimos a un valor de renta fija a corto plazo, que en la práctica se traduce en que el ahorrador le da una cantidad de dinero al Estado y éste se compromete a devolverlo en un plazo de 3, 6, 9 o 12 meses con intereses. "Al igual que un particular se compra una vivienda y pide una hipoteca o algún crédito, los Estados emiten deuda porque necesitan financiarse", comenta el economista de cabecera de 'La Tarde', Fernando Trías de Bes. "Las letras del Tesoro son, de todos los tipos de financiación que ofrece el Estado, la que es más a corto plazo, la va renovando continuamente, va emitiendo letras trimestralmente."

¿Por qué justo ahora la gente se está lanzando en masa a adquirir letras del Tesoro?

En enero se han obtenido títulos por valor de 400 millones de euros a través de la página web del Tesoro, una cifra similar a la de todo lo que se adquirió en 2022. La rentabilidad y la seguridad son la clave por la que la gente se está refugiando en esta garantía del Estado. "Las últimas emisiones y subastas están dando posibilidades de obtener un 3% de rentabilidad con la garantía del Estado, es decir, ese dinero lo vas a recuperar seguro, no tiene ningún riesgo", apunta Trías de Bes.

"Hay algunas cuentas nómina que ofrecen buenos tipos de interés, pero te ofrecen a lo mejor el primer tramo o, por ejemplo, los primeros 5.000 euros te los retribuye más, y te ofrece un 3 o un 4%, pero luego ya no". Además, el economista recuerda que este tipo de cuentas tienen muchos condicionantes en cuanto a domiciliaciones y compromisos. Las letras, por el contrario, "no te exigen nada, solo un volumen mínimo", según Fernando Trías de Bes. "Si se te otorga en la subasta una cantidad, ya es tuya y no hay ninguna obligación más".

¿Cómo funciona la compra de deuda pública?

A raíz del éxito que ha habido y las colas que se han formado, a partir de este martes será obligatoria la cita previa para adquirir estas letras del Tesoro. Al estar la web completamente colapsada, la operación se puede realizar en el Banco de España, en cualquiera de sus delegaciones en provincias, o también en cualquier entidad bancaria. En este último caso, se cobrará una pequeña comisión por la operación.

De todos modos, sea por la vía que sea, el sistema para comprar letras del Tesoro funciona por subasta. "Tienes dos alternativas, hacer una suscripción competitiva o no competitiva", explica el profesor de economía. La opción no competitiva va en base al resultado final de la subasta, mientras que en la competitiva se exige un determinado interés a percibir. "A partir de aquí el Tesoro recibe todas las peticiones y se asignan las subastas". A diferencia de las obligaciones y los bonos del Estado, "aquí es al revés, si al final en la subasta te han concedido 50.000 euros, por ejemplo, al 3%, los 1.500 euros de intereses que te vayan a dar, no te van a dar 50.000 más 1.500, sino que colocarás 48.500 y luego cuando acaben los 12 meses te devolverán los 50.000." Es decir, compras por menos y luego se añade el rédito, lo que se conoce como rendimiento intrínseco, tal y como cuenta Fernando Trías de Bes.

¿Van a reaccionar los bancos ante esta euforia por el Tesoro?

Siempre un interés está supeditado al momento económico que se vive y la inflación, pero "un 3% prácticamente sin riesgo en estos momentos es un producto muy atractivo", según el economista. En cuanto a si los bancos comenzarán a ofrecer productos más atractivos a ráiz de esta euforia por el Tesoro, Trías de Bes prevé que "puede que algunas imposiciones a plazo fijo las mejoren, pero la Banca tampoco compite directamente con la deuda pública".

La adquisición masiva de letras "marca un punto de inflexión en el sentido de que, igual que ya estábamos empezando a ver con algunas cuentas remuneradas y con cuentas nómina hace unos meses, se empiezan a ofrecer tipos de interés como los de antes". Para Fernando Trías de Bes los tipos de interés están subiendo en general y las entidades no tardarán en ofrecer condiciones favorables. "La Banca irá detrás, seguro", afirma tajante el economista.