Un experto en energía explica en COPE cuál es la alternativa más barata a la calefacción: "Lo peor es el gas"

El calor continúa durante el otoño que ya ha entrado. En Logroño hay una comunidad de vecinos que ha decidido no encender la calefacción este invierno. Porque tenían que pagar cuotas de hasta 500 euros al mes. Una vecina de esa comunidad dice que en su casa “hay nueve grados de diferencia” por lo que tiene que “colocar una estufa eléctrica porque hace frío toda la noche”.

Pilar también tiene un piso en ese edificio y afirma que “hay gente que no puede sobrevivir si tiene que pagar” esa cantidad. Medio millón de viviendas tiene calefacción central con gas. Las comunidades han pedido la reducción del IVA para el gas que el Gobierno parece que va a conceder. Por otro lado, el poder acogerse a la tarifa regulada o de último recurso (TUR), pero las comunidades no pueden acogerse porque su volumen de kilovatios es muy elevado y no entra dentro de las condiciones que exige este descuento. En definitiva, lo que hace que las comunidades paguen hasta cuatro veces más que el otoño pasado.

Pablo Abascal, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, informa en 'La Tarde' con la copresentadora Pilar Cisneros, que en el caso del gasoil, el precio es “el doble que el año pasado” y en el del gas, “casi cinco veces más”. Cree que para “tener el mismo confort” este año, las comunidades “tendrán que pagar esto”.

Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, dice que “la bomba de calor es la alternativa más eficiente” frente a la caldera. Esta fuente es “la misma que la del aire acondicionado en verano”. Es mejor porque “da más calor por cada kilovatio hora consumido”. Este año “el gasóleo es un poquito mejor que el gas comunitario”, pero “sigue siendo caro”.

Las tarifas TUR son la solución más económica, porque si no te acoges a ella, puedes pasar “de pagar 500 euros a 2.500”. Por eso, Morales de Labra cree que “la TUR es la mejor opción en este momento”, después está la bomba de calor, y tras ellos los radiadores. En los últimos lugares están los radiadores, el gasóleo y el gas comunitario: “lo peor es el gas”. “El epicentro de esta crisis es el gas”, y esta es mucho peor “que la de los años setenta”.