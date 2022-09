Las familias numerosas se enfrentan a su peor invierno: “Mamá, tengo frío”

Cada vez que pasamos un producto por caja nos damos cuenta de la realidad. Todo está más caro. Pero cuando multiplicas el aumento de valor por cada una de las bocas que hay que alimentar, el gasto se eleva aún más. Tanto es así, que algunas familias han tenido que sufrir para poder llegar a final de mes. Las familias numerosas, que ya estaban con el agua al cuello antes de que la inflación se elevase, ahora están desbordadas.

Es el caso de la familia de Berta. Ella tiene 12 hijos, algunos de ellos ya independizados, aunque siguen siendo nueve viviendo bajo su techo. Reconoce que lo están pasando “peor” aunque explica que ha pagado “siempre el triple más". Critica que aunque parezca que tener muchos hijos parezca “reflejo de que eres rico”, dice que “nada es más lejos de la realidad”.

Actualmente, 3 de cada 4 de ellas dice tener “dificultades para llegar a fin de mes”. Así lo dice un estudio de la asociación ACAMAFAN. La crisis de la inflación ha empujado a un 91% de las familias “a hacer cambios en su cesta de la compra”. "Como está todo carísimo, tienes que comprar menos", explica Berta; y por tanto, "le das menos a los hijos".

Pero no solo han tenido que ajustar la cartera cuando van al supermercado. También en casa. Casi nueve de cada diez hogares han tenido que reducir el consumo de calefacción. En el hogar de Berta, ya sucede, aunque dice que “todavía” no están pasando frío, ya hay algún hijo que se ha quejado: “Mamá, tengo frío”. Ella solo puede responderles: “Pues ya sabéis lo que os queda este invierno”. “Pues pasar frío”, confiesa, porque este año “no van encender la calefacción”.

De acuerdo a los datos de la OCU, que lleva 34 años midiendo los precios de la alimentación, la subida del 2022 es la más brusca de su historia. De media, el coste los productos básicos se ha elevado más de un 15% desde el pasado ejercicio. “Yo llevo una semana que me dicen que estoy desquiciada”, cuenta Berta. “Bajo con 50 euros, subo con una bolsa y media y no he comprado nada”, se queja.

Si tienes suerte de estar en Vigo o Ciudad Real, el montante final de tus tickets será el más barato de España, pero ni aun así te libras de las subidas. Todos los supermercados han reflejado el impacto de la inflación. La familia de Berta vive en Albacete y entre los supermercados de la ciudad buscan siempre la mejor oferta: “Bueno pues aquí no Carlos, o David, vete a esa tienda de allí que el melón está a 0,90, no voy a comprar un melón que está el kilo a 2,49”.

De entre las familias que más sufren este varapalo, están las numerosas. El 89% de ellas están formadas por cinco miembros, que se distribuye en los dos padres y tres hijos. Berta es parte de la excepción, son doce. Muchas veces es un problema y le duele no poder darle la formación que desean sus hijos: “Y tienes que decir que no”.