El drama de las comunidades con calefacción central: "Este año se puede ir a 2.400 euros o más por piso"

El mes de octubre ya está aquí. Y, aunque nadie lo diría por estas temperaturas tan agradables, estamos inmersos en pleno otoño. Se nota, de hecho, por las noches en las zonas más frías de España. Además, este año trae la disyuntiva de cuánto tiempo vamos a encender la calefacción. Con el precio de la energía disparada hay que medir mucho más las horas en la que estará puesta. Se hace relativamente fácil en el caso de calefacciones con contador individual. Tú pagas, tú decides cuando la enciendes y cuando la apagas. Sin embargo, la cosa se complica si hablamos de calefacciones centrales de un bloque de viviendas. Se calcula que, en España, cerca de dos millones de hogares se calientan de esta forma.

Con el precio del gas disparado, no sorprende la decisión que han adoptado por una comunidad de vecinos situada en pleno centro de Logroño. Hace una semana, en una junta extraordinaria, los propietarios decidían que este año no habrá calefacción. Directamente no se encenderá y sus 120 vecinos tendrán que apañárselas por su cuenta. Aquí se ha llegado a una medida tan drástica porque sobre la finca pesa una elevada deuda por impago de cuotas y se calcula que con la subida del precio del gas estas se iban a poner en 500 euros mensuales. Ignacio Román, secretario del colegio de administradores de fincas de La Rioja, ha contado a 'Mediodía COPE' que la decisión no le sorprende. Estos son los precios que hace un año se pagaban por calentar un piso y los que se pagan hoy: "Un piso medio, antes de todo este aumento de las tarifas de gas, consumía 800 euros al mes. El año pasado, ya pasaban a consumir de media 1.600. Este año se puede ir perfectamente a 2.400 o más por piso".





Ignacio Román también contaba que se está acelerando la colocación de los repartidores de costes, una especie de termostatos con los que tú regulas la temperatura de tu vivienda y, que por otra parte, son obligatorios por ley desde el pasado 1 de octubre. Y, aunque no se lleguen a medidas tan drásticas como las de este inmueble de la capital, en cualquier caso se impone reducir las horas de consumo. Arlena es una de las vecinas de ese inmueble que ha decidido que este otoño - invierno no habrá calefacción. "Me enteré que quitaban la calefacción cuando vi los carteles puestos en los ascensores y en la puerta del portal. Fue de un día para otro, de golpe, sin prepararnos y hoy todavía sigo indignada", explicaba molesta. Ante la pregunta de qué va a hacer, esto es lo que nos ha cotnestado: "Probablemente pagar unas facturas de luz desorbitadas, porque ya me vienen, porque en mi casa hace más frío que fuera", aseguraba, añadiendo que estaba "pidiendo prestado radiadores eléctricos" para poder calentarse, puesto que en su casa "no se caldea en dos o tres horas". Arlena es una de las vecinas que no estaba de acuerdo con esta decisión: "Ni mucha gente está de acuerdo. El problema es que, la gran mayoría son inquilinos y han alquilado un piso con calefacción incluida. ¿A quién reclaman? ¿Cada uno a su propietario? Ese propietario les va a decir que no es su culpa, sino de la mayoría que ha votado", contaba.