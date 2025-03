El exjefe del CNI revela el detalle de la llamada entre Trump y Putin que ha pasado desapercibido y que explicaría el acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, acordaron este martes en su conversación telefónica que el “camino hacia la paz” empezará con un alto el fuego energético y en infraestructuras.

Según el resumen de la conversación difundido por la Casa Blanca, también comenzará con negociaciones técnicas de cara a la implementación de un alto el fuego marítimo en el Mar Negro, un alto el fuego total y una paz permanente, que comenzarán "de inmediato" en Oriente Medio.

Ya sabes que el presidente de los Estados Unidos y su homólogo ruso se han puesto a negociar el alto el fuego en Ucrania y esa llamada que ha empezado a las tres de la tarde, ha sido una llamada que ha durado dos horas y media.

Los dos países, Rusia y Estados Unidos tienen una línea directa exclusiva llamado teléfono rojo, que, si sabes algo de historia, no es rojo. La imagen del teléfono rojo fue más bien un invento de la prensa de la época para ilustrar esa comunicación y se convirtió en todo un icono.

Y en realidad no es ni siquiera un teléfono al uso, sino un sistema de mensajería segura que ha evolucionado con el paso del tiempo. Es un sistema complejo que conecta a los dos presidentes sin intermediarios y sin burocracia de por medio.

Un sistema de comunicación entre dos países que ha pasado a la historia

Este sistema del 'teléfono rojo' se creó hace más de 60 años tras la crisis de los misiles de Cuba. Su objetivo era permitir, en plena Guerra Fría, una comunicación rápida entre los líderes de las dos naciones y evitar males entendidos que pudieran llevar a una escalada nuclear.

Los primeros en llamarse fueron John Fitzgerald Kennedy y Kruschev. Pero este teléfono rojo, lo de rojo entre comillas, se ha descolgado en otras ocasiones y alguna reciente durante la Guerra del Golfo en 1991 y tras los atentados más mortíferos de la historia.

En 2001, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, George Bush llamó al mismo Vladimir Putin y el mismo Joe Biden se comunicó mediante el teléfono rojo con Putin también en 2022 para intentar que el ruso no invadiera Ucrania. Ahora, tres años después, ese teléfono se vuelve a descolgar para intentar precisamente poner fin a esa guerra.

EFE Putin charla con Donald Trump

Trump intenta convencer a Putin, aunque teniendo en cuenta las líneas rojas del Kremlin, parece complicado que la llamada de hoy haya acabado en un acuerdo de paz real, pese a como lo han vendido desde ambos gobiernos.

Rusia pretende que Ucrania se desmilitarice, que ceda los territorios conquistados por Rusia y que Kiev se olvide de la OTAN, líneas que de momento Ucrania no va a aceptar.

Jorge Dezcallar es el exembajador en Estados Unidos y exjefe del CNI, y explicaba lo que pretende Rusia con estas negociaciones.

“Aquí para Putin no se trata de territorios o minerales, para él el problema es la continuidad, la existencia de ucrania como un país soberano independiente, él quiere extender el país a costa de los países vecinos para tener el mismo grado de influencia que la Unión Soviética” decía.

“Quiere colocar ahí un régimen títere como Bielorrusia y tener un muñeco al que pueda manipular, y eso es complicado porque Trump entiende mucho de acuerdos” profundizaba.

El detalle en esta llamada que lo cambia todo

Este experto explicaba que, aunque Trump usualmente se ha saltado varios protocolos de seguridad, en este caso es complicado.

Además, explicaba en qué consisten estas llamadas del “teléfono rojo”. “Se trabaja mucho antes de estas llamadas, se ponen de acuerdo sobre el día, la hora y asuntos a tratar y hay traductores, es un proceso complicado y eso alarga las conversaciones” decía.

Eso sí, no es como se cree o como lo imaginamos, sino que intervienen más personas. “Hay asesores normalmente, el secretario de Estado y de Defensa tienen un auricular que les permite escuchar aunque no puedan hablar. Son llamadas encriptadas de principio a fin, se hace todo de forma garantizada y segura” explicaba.

Donald Trump y Vladimir Putin se estrechan las manos

También quería matizar que este acuerdo al que puedan llegar (o dicen haber llegado) será “frágil si no tiene el visto bueno, pero le han torcido el brazo a Zelenski y ha tenido que tragar” decía.

“Los ucranianos no son capaces de defenderse ni con apoyo europeo, si estas grandes potencias se ponen de acuerdo los países pequeños no tienen más remedio que obedecer . El pez grande se come al chico y el chico no tiene más remedio que aguantar” confesaba.

Eso sí, hay un detalle en esta llamada que ha pasado desapercibido y que puede explicar muchas cosas: la larga duración de la llamada. “Que haya durado tiempo la conversación es algo positivo. Trump es un hombre locuaz, que haya durado es bueno. Hay uno que quiere la tregua a medias y el otro no la quiere, a Putin no le sirve una tregua temporal, él quiere ir a las raíces”.