"Putin y Trump negocian en secreto. Moscú no se va a negar a la paz"

Las principales víctimas de las guerras son los ciudadanos de las naciones involucradas. Este sábado, tras varias semanas de reuniones entre el Kremlin y los EEUU, Cristina ha saludado a Elena Bogush, ciudadana rusa residente en Moscú. ¿Cómo viven en la capital rusa las negociaciones de paz?: "El ambiente es como siempre. La gente casi no habla en las calles... es muy problemático empezar a hablar con algunas personas" comenzaba la historiadora y socióloga rusa.

Relataba la interlocutora de Fin de Semana que la vida media en el país soviético se ha encarecido enormemente con la guerra: "Uno entiende que, mientras haya tantos gastos militares esto significa que va a haber menos inversión en sanidad, educación... además, hay mucha propaganda señalando a las sanciones de Occidente como origen de los problemas. La gente tiene miedo de la represión y prefiere no alzar la voz. Muy pocos hacen algo públicamente porque si pones 'like' a unas líneas que escribió otro en Internet pueden meterte preso varios años".

En opinión de la socióloga moscovita, "Putin lleva tantos años en el poder que la mayoría de la gente está aburrida con él. Hace mucho que la gente no tiene simpatía por Putin. Una de las razones de la guerra fue que su prestigio dentro del país empezó a caer (...) Una parte de la población está muy influida por la propaganda, creen que Putin es un líder fuerte, ahora que habla con Trump tras varios años ignorado por Biden" subrayaba Elena. "Si algo le pasa a Putin, si se jubila, muere etc... la mayoría de los rusos van a respirar tranquilos porque siempre hay esperanza de que va a ser algo mejor".

Rusia es un país muy grande. Tener un territorio más... ¿de qué sirve?" Elena Bogush Historiadora y socióloga rusa

Preguntada por los territorios fronterizos que reclama Rusia, explica que sí existe "una pequeña parte de la población que tiene mentalidad imperial y defiende que son sus ciudades... pero son la minoría. Rusia es un país muy grande. Tener un territorio más... ¿de qué sirve? Muy pocos rusos pueden ver esta guerra como una guerra para obtener más territorios. Muy pocos creen en este discurso. Creo que la mayoría desea que esto termine sea como sea, sin importar donde esté la frontera".

Sobre las negociaciones de paz entre EEUU y Rusia, Bogush revelaba que muchos analistas consideran que desde el pasado otoño, ambos países mantienen conversaciones privadas sobre los pasos a dar: "Pero Ucrania también hasta el último día ha tenido exigencias que nadie va a cumplir en este momento. Lo de las fronteras de 1991 es una exigencia justa. Pero Ucrania no tiene ni gente, ni armas ni posibilidades económicas para resolver este problema. ¿De qué sirve plantearlo?" se planteaba.

Aunque no espera que la solución al conflicto llegue pronto, Elena está convencida de que Putin no dirá 'no' a Trump: "Además de Ucrania, tiene otros intereses con Trump. No puede decir a Trump que no quiere un alto el fuego. Simplemente pondrá pequeñas condiciones".

