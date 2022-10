Este es el producto que se ha agotado en las farmacias de Finlandia por el riesgo nuclear: "Ha volado"

Las farmacias de Finlandia han agotado en pocas horas sus existencias de tabletas de yodo, después de que el Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad del país nórdico pidiese este martes a la población menor de 40 años que adquiera tabletas de yoduro de potasio como medida de prevención en caso de riesgo de radiación nuclear.

La Asociación Finlandesa de Farmacéuticos confirmó en un comunicado que las tabletas de yoduro de potasio se han terminado "temporalmente" en todas las farmacias del país, aunque volverán a estar disponibles "en un futuro próximo". Esta asociación recordó que, pese a la petición de las autoridades, no hay "una necesidad urgente" de adquirir pastillas de yodo y recomendó a los ciudadanos que antes de comprarlas comprueben que no tengan ya un paquete en sus casas.

La demanda de este producto, para el que no es necesario una receta médica, fue tan alta que llegó a colapsar temporalmente la tienda en línea de la cadena de farmacias más grande del país, Yliopiston Apteekki.





Aída es una española que lleva viviendo en la ciudad de Tampere, la segunda más grande de Finlandia, desde hace ya varios años. Es profesora de Historia y español allí y ha asegurado en 'La Tarde' que, realmente, "la noticia no es tan alarmante como parece desde fuera". La española ha subrayado que "el gobierno finlandés hace unas recomendaciones generales a la población porque tenemos que entender el tipo de país que es y dónde se encuentra". En este sentido, las recomendaciones de este tipo "son bastante comunes" y se hacen "desde los años 50".

Aída ha contado que el Ministerio de Sanidad finlandés ha actualizado sus recomendaciones, entre las que consta la de tener en casa "este yodo en caso de un ataque nuclear". Algo que, al parecer, es cierto, y en las farmacias "las existencias han volado". No obstante, no parece que haya "una alarma general".

Al ser preguntada sobre si ella ha formado parte de ese grupo poblacional que ha acudido a una farmacia a comprar yodo. "No las he comprado y no conozco a nadie que las esté tomando, es como una recomendación general, no debía haber unas existencias numerosas", ha argumentado la española. Además, ha agregado que esta recomendación "se publicó en la televisión finlandesa" pero no parece que, de momento, "sea nada alarmante". Además, ha contado que en Finlandia hay "una vigilancia especial sobre todo lo que pasa en Ucrania. Los niveles de radiactividad se miden diariamente", ha agregado.

"Si hubiera ocurrido algo, nos habrían informado", ha asegurado la española.