El error que cometes al viajar en avión y que aprovechan las compañías para cobrarte: "Juegan con tu miedo"

Llega el verano, el calor, las vacaciones y, con ello, los viajes en avión. Es el momento del año en el que muchos españoles aprovechan para descansar algunos días, desconectar y salir de casa. Para esto, el avión es uno de los medios favoritos, sobre todo las compañías low cost, que pese a los peros, nos llevan y traen sin problemas y a un precio mucho más bajo de lo normal. Eso sí, el problema ha sido, especialmente en los últimos años, a la hora de llevar una maleta con nosotros.

Y sí, hablamos de la 'trampa de la maleta'. Puede que no sepas qué es y es normal, ya que muchos lo desconocen. Hablamos, precisamente, de cuando viajas con una compañía aérea de bajo coste y te cobran por el equipaje de mano. ¿Es legal? ¿Pueden hacerlo? Y si hacemos escala, ¿pueden cobrarme dos veces si cambio de compañía?

Alcestes Cervera Martín es doctora en derecho y profesora del Máster en Derecho de Consumo para el Comercio Electrónico de UNIR, y la semana pasada estuvo en 'La Tarde' para hablarnos de esta trampa. Cervera aseguró que esto "no es legal" aunque, lamentablemente, "es muy habitual". La experta ha asegurado que ya desde el año 2011, la Ley de Navegación Aérea en España "prohíbe que se cobre la maleta de mano". El problema es que la norma "es demasiado ambigua porque dice que se podrá prohibir cuando la maleta, por dimensiones, o por volumen, pueda presentar algún tipo de problema para la seguridad".





Es ahí cuando la ley no lo define como equipaje, sino como "bulto personal". Y es ahí, exactamente en ese punto, donde entran en juego las compañías low cost, que señalan que "el bulto personal es el bolsito, una mochilita, pero no entienden que bulto personal sea la maleta de mano". Algo que, pese a que el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias condenando a las compañías por cobrar la maleta de mano, se sigue haciendo.

Qué puedo hacer para evitar que me cobren por la maleta de mano

"Reclamar, reclamar y reclamar", dijo rotundamente la experta. En primer lugar, recomendó leer las condiciones que se van a firmar para intentar negociarlo. El problema, no obstante, es que al hacerlo a través de la página web, solo hay "contratos de adhesión".

"Cuando dice que si, te puedes encontrar con el problema de que bulto personal no es la maleta de mano, sino ese pequeño boslito y te obligan a pagar. Se aprovechan de que en ese momento, si te pones a quejarte, probablemente pierdas el avión, juegan con tu miedo o con esas represalias", agregó. Así las cosas, la profesora en derecho recomendó primer leer, segundo solicitar que no se nos cobre y, finalmente y en el caso de que lo hagan, reclamar directamente.

Puede ser a través del correo electrónico a la compañía. De no recibir respuesta, deberemos presentar una reclamación a AESA, con un formulario muy sencillo. "No es un juez, no es vinculante, pero emitirá un informe que nos va a servir de prueba, nos va a servir para presionar a la compañía y luego acudir al juez", agregó.

Para escuchar el resto de la entrevista, reproduce el audio en la parte superior de esta noticia.