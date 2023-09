El economista Trías de Bes augura si, por fin, los precios seguirán subiendo a partir de 2024

Atrás quedaron las vacaciones, los meses tradicionales de tomarse días libres en julio o agosto. Ahora, en septiembre, empezamos el curso con dos cuestiones importantes en la cabeza: el IPC, es decir, la subida de los precios y los tipos de interés.

El IPC aumentó un 0,5% en agosto respecto al mes anterior y elevó tres décimas su tasa interanual, hasta el 2,6%. Ha sido principalmente por la subida del precio de los carburantes. La tensión de los precios pone en el objetivo la reunión de este jueves del BCE. Decidirá entre dejar los tipos estancos o mantener a raya la inflación.

Los alimentos nos cuestan un 10% más caro que el año pasado. Cuando se produce una bajada se nota muy poco y al contrario, cuando se produce una subida, se aprecia mucho en productos muy importantes de nuestra lista de compra, por ejemplo el aceite de oliva. Se ha encarecido un 52,5% desde hace un año, el precio más alto en 21 años. El azúcar, el arroz, las patatas, son otros alimentos básicos que también se han encarecido.

¿Qué nos espera en los próximos meses?

Sobre la inflación general de un 2,6% el profesor de economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes ha explicado que "es una inflación contenida, comparada con el resto de la Unión Europea estamos a la mitad, el dato general es bueno, pero los alimentos que es lo que realmente cuenta mucho en nuestra economía de bolsillo y subyacente, está en torno al 6%, nos alegramos de que solo suban esto, el dato no es malo, pero esto va despacio".

El problema es que llevan mucho tiempo siendo precios altos y "no hay deflación, no bajan de precio". La conclusión de Trías de Bes es que "no son datos tremendos, pero no son datos que mejoren la situación".

Sobre la reunión de mañana de Christine Lagarde, el economista piensa que "no subirá tipos". Los europeos, hasta que no se han incrementado los precios de las hipotecas hemos vivido muchos años de espaldas al Banco Central Europeo, decía la codirectora de 'La Tarde', Pilar Cisneros.

Son ya 9 meses seguidos los que llevan subiendo los tipos de interés. "La hipoteca de mes en mes va a subir cuando venga la próxima actualización", ha explicado Trías de Bes.

Se espera que lo que queda de 2023 no cambie mucho más. El economista, ha señalado que la gran esperanza para 2024 es que en "la zona euro la inflación baje a la mitad, España no lo hará porque ya estamos muy por debajo, estamos en unos niveles que ya lo querrían para ellos". Todas las previsiones son de bajada, pero tampoco se puede asegurar con total certeza.