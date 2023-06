El fármaco que abre la puerta a la cura de una enfermedad del corazón "muy frecuente en la población mayor"

El síndrome del corazón rígido es una enfermedad cardiaca, la cual era rara hasta hace poco tiempo. Hace 8 años era desconocida y la supervivencia media de los pacientes era de 1 a 3 años. Suele darse en hombres de más de 60 años y sigue sin haber cura. Pero esto ha dado un giro de 180 grados, ya que el diagnóstico del tratamiento y la supervivencia han comenzado a cambiar gracias a médicos españoles.

El equipo de médicos del hospital Puerta de Hierro ha desarrollado un fármaco dirigido a mejorar este síndrome. Se ha presentado en el congreso de Insuficiencia Cardiaca de la Sociedad Europea de Cardiología y ha sido publicado en revistas médicas muy prestigiosas.

Pablo García Pavía es Jefe de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Universitario Puerta de Hierro y ha pasado hoy por los micrófonos de 'La Tarde'. Ha declarado que es una enfermedad que ocurre cuando el organismo produce una sustancia que se deposita en las paredes del corazón, que se hacen más gruesas y rígidas, por lo que el espacio del interior del músculo cardiaco disminuye y dejan de ser flexibles para acomodar la sangre y no deja de bombearla.

El experto ha asegurado el modo de descubrir este fallo del corazón: "Analizamos cuál es la sustancia que provoca el engrosamiento, es la transtiretina". Ha explicado que la enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo, pero se creía que era rara y poco común. Con este estudio se ha revelado que "es muy frecuente en la población mayor".





El doctor ha confirmado el porqué de este tardío análisis: "No se sabía por qué cuando no hay tratamiento para las enfermedades, no se busca con tanto ahínco el motivo de la enfermedad del paciente".

El médico ha explicado que le llegaban pacientes que ingresaban en cardiología con insuficiencia cardiaca y tenían las paredes muy gruesas. Comenzaron a buscar los porqués para esto y realizaron un estudio. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron que un 15 por ciento de los pacientes debían su enfermedad a la transtiretina.

Más tratamientos paralelos

Este no ha sido el primer tratamiento de cura, según el doctor García: El Tafamidis, se aprobó en 2019 y era experimental, "hace que se pare de acumular sustancia en las paredes, no quita como si hace del tratamiento nuevo que han presentado". Ha asegurado que este fue un gran descubrimiento y que en 2015 lo publicaron.

El experto ha comentado las ventajas del nuevo fármaco que han presentado: "Lo que hace es unirse a los depósitos y favorecer que el propio organismo los elimine, lo que hacen es revertir la enfermedad". Están probando con un seguimiento de un año con 40 pacientes, y el siguiente paso será realizarlo con más pacientes y estiman tener el anticuerpo en 4 o 5 años.