Diego Santillana, soldado de 21 años, sobre cómo sacó a un hombre del incendio de Tres Cantos: "Solo podía decirle que estaba ahí con él"

El pasado 11 de agosto, el cielo de Tres Cantos (Madrid) se volvió negro. En apenas 40 minutos, un incendio voraz recorrió seis kilómetros, obligó a evacuar a unas 180 personas, destruyó viviendas y arrasó la hípica local.

Entre las víctimas estuvo Mircea, un mecánico de 50 años, padre de dos hijos, que perdió la vida atrapado por las llamas. Pero no murió solo. A su lado estuvo un soldado ejemplar del Regimiento de Infantería Asturias 31 de la Brigada Guadarrama XI, Diego Santillana, que no dudó en acercarse al fuego pese a no estar de servicio.

(EPA) EFE El incendio de Tres Cantos obligó a desalojar las urbanizaciones de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno

"Nunca me había visto en una situación como esta"

Con un año de experiencia en el Ejército, Diego cuenta que "había terminado mi jornada laboral y me dirigía hacia casa después de haber entrenado en el gimnasio". Una vez allí, el soldado Santillana explica que "por la ventana pude ver el humo y que el gran foco del incendio que estaba al lado de mi casa". Como le "pillaba tan cerca", Diego no se lo pensó y decidió acercarse, "como hubiésemos hecho cualquiera de los militares que pertenecemos al Ejército español", relata.

más sobre los incendios Tres de cada cuatro incendios en la Comunidad de Madrid se quedan en conatos

Antes de salir, Diego le avisó a su madre: "Ella me dijo que me pusiera ropa de manga larga por si acaso", recuerda. Tenía claro que debía estar en el lugar, aunque sabía que se enfrentaba a algo desconocido.

"No sabía lo que hacer. Los nervios podían conmigo porque nunca me había visto ante una situación como esta. Pero gracias a los valores que me ha enseñado el Ejército pude calmarme y actuar de la mejor forma posible".

Cuando llegó a la hípica, las llamas lo envolvían todo: "Dos coches habían chocado y uno había salido ardiendo. Más abajo, la cuadra donde se encontraban los caballos estaba también en llamas", describe. Fue allí donde encontró a Mircea que, "como se podrá imaginar, no estaba bien. Con el 98% del cuerpo quemado es complicado", confiesa con emoción.

"lo único que podía hacer era decirle que estaba ahí"

Diego relata que no se apartó de él. "Cuando llegué estaba consciente. Él nos pedía agua y se la proporcionamos. Le intentamos tranquilizar como podíamos", explica. Lo único que le quedaba, dice, era ofrecerle su compañía: "Lo único que podía hacer era decirle que estaba ahí con él y que pronto iba a llegar la ayuda para sacarle de allí".

Vista de la magnitud del incendio de Tres Cantos declarado el 11 de agosto

La empatía fue su motor: "A todos los que decidimos dedicarnos a esta profesión se nos enseña el valor de la empatía. Solo pensaba en que Mircea podría ser yo o un familiar mío y en lo que a mí me gustaría recibir o que algún familiar o alguien cercano recibiera".

Durante cerca de una hora, hasta la llegada del helicóptero, le sostuvo la mano. Horas después, Mircea falleció en el hospital. Diego se enteró por las noticias al día siguiente, lo que fue "algo muy duro", reconoce el soldado. Días después la familia de Mircea contactó con él "para comunicarme que gracias a que le sacamos de allí pudieron pasar las últimas horas de vida con él y despedirse".

Esta acción le ha valido una condecoración: la cruz del mérito militar con distintivo blanco. Para Diego esta medalla es "un orgullo y un honor", pero insiste en que "todos y cada uno de los militares que pertenecemos al Ejército hubiésemos hecho lo mismo sin pensarlo".

Militares de la UME sofocando los incendios

El joven soldado confiesa, además, que esta experiencia le ha marcado para siempre: "Después de los sucesos que ocurrieron aquel día, tengo muy claro que en cualquier momento todo puede cambiar, por lo que hay que seguir luchando por hacer las cosas bien y esforzarse por actuar siempre de la mejor manera y vivir todo lo mejor que se pueda".