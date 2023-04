El detalle que mira Hacienda para destapar pisos en alquiler sin declarar: “Más fácil de lo que pensamos"

Solo ha pasado un día desde que ha comenzado el plazo para la Declaración de la Renta, y ya más de un millón de personas ya han confirmado el borrador y han presentado su declaración. La mayoría de estas declaraciones tan rápidas seguramente son de las muchas que salen a devolver, y por esta razón no se lo han pensado mucho al hacerla. Sin embargo, nunca está de más seguir el consejo que nuestro economista de cabecera, Fernando Trías de Bes, hacía a principios de esta semana en La Tarde y hacer una mínima revisión del borrador antes de pulsar en presentar.

“Las personas que en 24 horas ya la han presentado, o ya la tenían hecha de antemano o le han dado directamente clic al borrador”, indica el economista, que aclara que Hacienda suele empezar a realizar las devoluciones solo 48 horas después de comenzar la campaña. Por lo tanto, dentro de un par de días habrá gente que empezará a recibirlas. Está claro entonces que cuanto antes se haga la declaración antes se recibirá la devolución.

La gente que ya ha hecho la declaración es porque “seguramente hay una necesidad importantísima” de percibir ese importe, sobre todo si se trata de grandes cantidades a devolver. “Son personas que han puesto por delante la devolución a acabar de perfilar bien la cifra”, comenta Trías de Bes.

Cuidado si no declaras tu inversión en criptomonedas

En esta campaña de la Renta 2022, Hacienda va a vigilar especialmente las operaciones con criptomonedas, que están creciendo de forma exponencial en nuestro país y, por supuesto, es obligatorio declararlas. “El número de personas que están invirtiendo con criptomonedas es elevadísimo”, apunta el profesor de economía, sin dejar de lado la cantidad de millones que se están moviendo en torno a estas novedosas inversiones.

Por esta razón, la Agencia Tributaria ha tenido que poner coto. “Hasta hace unos años en criptomonedas no se movía tanto volumen” y, por tanto, no se ponía tanto el foco a la hora de presentar la Declaración, pero ahora “estamos hablando en España de casi 5 millones de personas que invierten”, señala Trías de Bes.

A pesar de que muchos de estos inversores pueden pensar que lo que tengan en criptomonedas puede pasar desapercibido para Hacienda al no ser algo tangible, el economista advierte de que “lo digital es más fácil de rastrear” y la Agencia Tributaria posee programas informáticos para ello. “Pueden encontrar perfectamente movimientos. Cada vez está más controlado y, en lo digital, si la Agencia Tributaria quiere llegar hasta ti, llega”, asegura.

Los alquileres, también bajo la lupa de Hacienda

Otro tema importante en el momento de presentar la Declaración de la Renta son los alquileres. Atento si eres propietario de algún inmueble que tienes en alquiler, porque Hacienda va a controlar también que se declaren las cantidades percibidas por esas rentas. Independientemente de que sea un pequeño arrendador que solo tiene una vivienda en alquiler o que las cantidades que ingresa por ello son bajas, es necesario que todo quede reflejado en la declaración.

“Las rentas anuales por encima de los 1.600 euros ya tienes que declararlas”, afirma Fernando Trías de Bes, que además explica que debe ir incluido dentro del capítulo de “rentas del capital mobiliario”.

Aun así, todavía existen bastantes viviendas que no se declaran y cuyas rentas se pagan en negro. Pero ojo, la Agencia Tributaria puede rastrear y llegar a descubrir incluso estos casos. “Es bastante más fácil de lo que pensamos”, comenta el economista, que destaca que a veces por los contratos y los consumos de suministros, como la luz o el gas, es muy sencillo que la Agencia Tributaria termine descubriendo esas casas no declaradas. “Ahí es donde te pillan”, apunta Fernando Trías de Bes y recomienda no jugársela en este sentido.