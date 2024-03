Si has entrado en las redes sociales estos días, has visto esa foto hasta la saciedad. Agarrada a sus hijos Luis y Carlota, con las piernas cruzadas y una enorme sonrisa, la princesa de Gales, Kate Middleton, reaparece después de meses sin tener pistas sobre ella. Una foto difundida por el propio Palacio de Kensington para acabar con las especulaciones sobre la princesa que, precisamente, han conseguido lo contrario.

Hace meses se informó de que la princesa tenía que someterse a una cirugía abdominal que la tendría alejada de la agenda pública. A partir de ahí, el misterio. Porque no se sabe en qué estado de salud se encuentra, ni siquiera si sigue ingresada. Para acallar los rumores, subieron esta fotografía que, en cuanto se subió a las redes, provocó todavía más misterio.





Y es que se identificó enseguida que la foto había sido retocada, viéndose claramente los errores de edición. Ante ello, varios medios ingleses rehusaron a publicar la fotografía y, horas después, era la propia Kate Middleton quien salía, en sus redes sociales, a decir que la foto la había editado ella de modo amateur.

Sin embargo, las disculpas no han sido suficientes, y las especulaciones sobre el estado de salud de la princesa y su presencia han ido en aumento. Pero, ¿qué pasa realmente con la princesa? ¿Qué es lo que nos dice esa foto sobre ella? ¿Es actual?

Es lo que le preguntamos al experto en edición fotográfica Israel Luri, que contaba en La Tarde que "a primera vista, no te das cuenta de la edición, pero cuando te fijas ves que hay fallos. He visto publicaciones que decían 17 fallos, creo que algunos no lo son realmente. Mucha gente ve cosas donde no las hay".

El detalle que pasa inadvertido de la foto de la princesa de Gales

Quizá no sean 17 fallos, pero está claro que hay ciertas partes de la foto que están editadas y en las que se nota un corte. Por ejemplo, en el pelo de la princesa y la cremallera de su chaqueta, o en la manga del jersey de Carlota, claramente borrada.

¿Con qué se ha editado? ¿Cómo podemos saber si ha sido ella? Israel Luri explica que "es claramente Photoshop, los metadatos se suelen borrar y ahí es donde hay rastros. Aquí aparece Photoshop porque se sabe que es el programa, pero no sabemos qué es lo que ha hecho exactamente" detallaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hay varios errores de edición que hacen pensar que, efectivamente, quien ha hecho esa edición ha sido alguien amateur, pero hay uno en concreto que al propio experto le "sorprende" y podría ir más allá. "El que me sorprende es la mano derecha de ella, tiene un desenfoque que no es atribuible a nada, incluso aunque se hubiera movido no habría sido tan rápido para el desenfoque. Alrededor del jersey del niño el desenfoque está ahí" explicaba, lo que, en absoluto, le parecía algo normal.

Esto indicaría que sí ha sido la princesa quien ha retocado la foto y que, aunque no conozcamos su estado de salud, sabemos que está más o menos bien. "Lo ha editado o por prisa o sin pensar, sin pensar en las repercusiones que puede tener" declaraba el experto.

¿Cómo paliar esta crisis de comunicación?

Juan Pedro Molina Cabalete es ex consultor y profesor de Comunicación Corporativa en la Universidad Carlos III de Madrid, y explicaba en La Tarde que esta edición de foto, las posteriores disculpas y la aparición de nuevas fotos donde no se le ve, hace que aumente la crisis dentro de la institución de la Casa Real Británica.





"Ella está hablando como una embajadora de marca, es la princesa de Gales y hay disonancia, si eres embajadora de marca, no lanzas una fotografía que has retocado tú. Estoy convencido de que la cuenta de Instagram la llevan profesionales, pero aquí la han pifiado" explicaba.

Pero, ¿qué se puede hacer para evitar esta crisis? Pues este experto lo tiene claro: comunicar menos. Porque sí, "el silencio, también forma parte de la comunicación".