Expósito habla claro de la foto de Kate Middleton y el motivo por el que la ha editado: "Yo, sinceramente..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, y el colaborador del programa, Jon Uriarte, comentaban este martes la mediática imagen de la Princesa de Gales, Kate Middleton, en la que aparece con sus hijos y que ella misma reconoce haber editado. Y es que la esposa del Príncipe Guillermo lleva semanas siendo protagonistas de los titulares de la prensa social desde que en enero se sometiese a una operación abdominal de la que poco se supo y menos en los días posteriores sobre el estado de salud.

La Casa de Windsor mantuvo el secretismo más absoluto hasta hace unos días elPalacio de Kensington publica una imagen en 'X' de Middleton a través de las redes sociales en la que aparece junto a sus tres hijos. No obstante, los usuarios en redes sociales no tardaron en percatarse de que había algo raro con la foto: estaba claramente editada. Algo que corroboraron oras después las principales agencias de comunicación internacionales y que no hicieron sino incrementar las dudas y las conspiraciones sobre el estado de salud de la princesa e, incluso, su paradero.





Expósito, sobre la foto editada de Kate Middleton



“Tenían pocos líos y ahora llega la foto manipulada”, comenzaba el comunicador de COPE Ángel Expósito en la sección 'He visto luz' de este martes junto al periodista vasco, Jon Uriarte. “¿En qué hora se le ocurrió a Kate Middleton sacarse una foto con sus hijos?”, pregunta antes de confirmar que, “por lo que sea, utilizó Photoshop”. “La verdad es que lo usó para unas cuantas tonterías”, matiza. Y es que en la imagen se aprecia que hay irregularidades en las mangas del jersey o en zapatos.

“Dicen que se nota la chapuza. Yo, sinceramente no lo veo”, insiste el director de La Linterna, que bromeaba al introducir a Uriarte en la sección, alguien “para quien no existe Photoshop capaz de mejorarle el careto ese que tiene”.





Los motivos y la gran pregunta tras la foto



Así, el comunicador vasco aclara los motivos: que “Kate lo ha hecho para que la prensa la dejara en paz”, antes de ironizar con que no había sido precisamente el resultado de la imagen. “No ha acertado mucho, claro. Kate, en este caso, sale con sus hijos, pero se parece sospechosamente a otras fotos anteriores”. Y es que otro detalle que muchos han señalado es la similitud del rostro de Middleton con el de una fotografía antigua para la portada de la revista Vogue.









“Nos sorprende que se hayan dado cuenta las agencias porque hay que tener mucha paciencia para revisar fotos con niños”, ironizaba Expósito. Pero la duda que asalta a los dos comunicadores de COPE es: siendo Kate Middleton tan guapa y sus hijos monos, “¿por qué ha tenido que hacer Photoshop?” “Di que, con los años, el feo parece menos feo y se disimula más, pero guapos hay en esa familia poco”, bromea Uriarte antes de que le matizara el presentador que “Lady Di lo era, en persona era la bomba”.









Pero la siguiente y última pregunta que Uriarte se hacía es: “¿quién sacó la foto, porque esa persona sabe la verdad de la imagen? Si tienes que retocar una foto, que lo haga un profesional”.