Felipe, Rafa Nadal y la IA: “Vamos a agarrarnos a eso”

La importancia del choque

Tenemos que ganar para estar en la lucha y meternos cerca de la promoción. Se recortó un punto pero llevamos diciéndolo mucho tiempo, a nosotros lo que nos va a dar las oportunidades es conseguir los tres puntos. Hay pocos equipos que no se jueguen nada en este final, no será fácil pero tenemos que darnos una alegría y tener la esperanza de estar lo más cerca posible de los puestos de playoff.

El ánimo del vestuario

Estamos bien, con cosas positivas y otras negativas, pero todo eso lo he dicho otras veces. No valen de nada las sensaciones en los entrenamientos, no nos da ningún punto. Vamos a tratar de coger los tres puntos que están en juego.

Postigo y Cabello

Postigo está bien, llevaba nueve días de entrenamiento, pero me decidí por Cabello porque me da confianza. Veremos quién juega mañana. Es una alegría que esté Cabello, es una más. Decidimos que Cabello era el indicado para ese partido.

El peligro del FC Cartagena

Es un buen equipo, quizás con una situación que no se esperaba al principio. Es difícil y con Calero han salido de una situación complicada. Tienen un poco más de aire. Nos lo va a poner muy difícil y tratará de imponer su estilo sobre el nuestro. Calero hizo buenas temporadas en el Burgos. El Cartagena es un equipo complicado de ganar, con virtudes. Intentaremos buscarles las cosquillas y ganamos.

La falta de gol de los delanteros

El problema de los delanteros es cuando se comen la cabeza. Es lo que trato de evitar. Nos gustaría tener más pero es lo que hay. Me da igual que lo meta Fabrício o su compañero. Hay que saber convivir con el error, con fallar el gol. Yo quiero que por lo menos tenga las ocasiones. Me preocupa que se pueda esconder por el miedo a fallar. Me preocupa que no genere ocasiones.

Su renovación hasta 2026

Las cosas que tengan que ser serán, no es importante en este momento. Tengo una temporada en el contrato. Lo que está por encima de todo es el partido del domingo. Lo otro no tiene tanta importancia, ya se hablará. No me quita un minuto de mi tiempo esa cuestión.

La intención del equipo

Casi todos los partidos hemos ido a por ellos. A lo largo del partido ves que hay veces que vamos demasiado porque atacamos con mucha gente. Cuando hemos pecado como el día del Amorebieta hay que medir un poco. Nuestra intención siempre es ir pero debemos medir esa energía para que no se convierta en ansiedad. Por eso ponemos mucha gente por delante de la línea de la pelota.

La lección de Rafa Nadal

Hace dos semanas el psicólogo nos puso de referencia el último torneo que ganó Nadal en Australia, que iba perdiendo Nadal 2-0. Sale en la pantalla que tiene un 4% de posibilidades de ganar el torneo, pero para ganar el siguiente punto, ¿qué porcentaje tiene? No tiene el 4, tiene el 50 o el 60. Lo mismo para nosotros. No sé qué porcentaje tenemos de entrar en la promoción, pero tenemos como mínimo el 50% de posibilidades de ganar al Cartagena y si lo ganamos la IA o quien sea nos dará en el siguiente partido más porcentaje para entrar en la promoción. Vamos a agarrarnos a eso y al siguiente partido porque si uno mira muy lejos, se equivoca. Tenemos quizás muy pocas posibilidades de entrar, pero tenemos grandes posibilidades de ganar al rival que nos enfrentemos de aquí al final.