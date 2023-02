Carlos Herrera confiesa qué regalo le hicieron para su reciente boda: “Sin filtro”

Estos últimos días, uno de los temas más comentados ha sido la publicación de Carlos Herrera en su cuenta de Instagram. En la imagen que ha publicado en sus redes sociales, el comunicador aparece junto a su mujer, Pepa Gea, el día de su boda. En concreto, en el pie de foto explica que fue tomada el día 5 de diciembre en Nueva York. Además, aprovecha para dar las "gracias" por el "afecto e interés" mostrado en las últimas horas, desde que saliera la noticia de que ambos se habían casado en el mes de diciembre: "Comparto gustosamente con vosotros esta instantánea".

Ante el revuelo, el periodista ha contado en 'Herrera en COPE' que se ha casado con Pepa Gea, pero dejando claro que es "muy discreto", por lo que no ha querido decir más que dar las gracias a sus seres queridos. "Yo he subido a Instagram una foto de mi enlace matrimonial porque estos últimos días los medios de comunicación, a los que agradezco a todos porque han sido muy cariñosos y generosos con nosotros, informaban de este cambio de estado administrativo, de estado civil, que Elche y yo realizamos hace unos días", explicaba.

"Empezaban a decir que era un secreto y no, por eso he publicado una fotografía para que todos lo tengan. Es una fotografía que resume todo, que yo soy muy discreto de por sí", aclara Herrera sobre esta publicación, tras repetir su agradecimiento a todos los medios por ser tan "cariñosos" y "respetuosos".





"La corbata era un poco de la Topolino Radio Orquesta"



Como consecuencia, este jueves, María José Navarro no ha podido evitar comentar este gran acontecimiento en 'El diario de María José Navarro', espacio que presenta en 'Herrera en COPE'. "No me parece mal. Todo lo que sea opresión o dominación que le pase a Kim Jong-un, a mí me hace feliz", comienza diciendo la periodista sobre Herrera, refiriéndose a él como Kim Jong-un.

Asimismo, se ha mostrado muy crítica con el estilismo que el presentador eligió para la boda, aunque con cierto tono irónico: "Esa mañana contrató una vaca para que le pasara la lengua por el pelo. Y la corbata era un poco de la Topolino Radio Orquesta, en las fiestas de Pozo-Lorente. Pero me puedo equivocar porque, en realidad, nunca sabes cuando son los colores reales en sus fotos".

Ante esto, Herrera se lo ha tomado a risa, pero ha querido contar quien le ayudó a elegir el estilismo: "La corbata me la regaló mi hija Rocío. "Entonces, será bonita. Sin filtro será preciosa", recula Navarro. De la misma manera, la colaboradora declaró que tampoco le gustaron las fotos que les sacaron para las revistas del corazón: "Pero una cosa. No estás bien en las fotos. Son muy perezosas. Pepa está muy bien porque está bien y tiene el pelo con mucho brillo. Pero a ti te han sacado mal. Son fotos perezosas. Haceros fotos oficiales como el Rey y Letizia, y ya se distribuyen y salís los dos en condiciones. "Es que en Lecturas estás fatal. Estás asomado en el balcón con gesto de estar oliendo mierda en un palito... Esas fotos no se pueden poner, sobre todo cuando se va a decir una buena noticia de una persona".

