Las etapas claves de La Vuelta 2026

La 81ª edición, presentada en la Salle des Ètoiles del Monte-Carlo Sporting del Principado monegasco, saldrá por tercer año consecutivo fuera de España, pasará por carreteras de 4 países, no terminará en Madrid y en un trayecto muy mediterráneo hasta abarcar las 8 provincias andaluzas, será fiel a su sello de montaña (7 finales en alto), tendrá una crono clave en Cádiz de 32 kilómetros y alicientes en cada una de las jornadas, con últimas etapas decisivas de alta montaña.