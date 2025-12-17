COPE
Las etapas claves de La Vuelta 2026

La Vuelta 26 partirá del Casino de Mónaco y coronará al campeón en la Alhambra de Granada

La Vuelta Ciclista a España 2026 pasará por la Costa Tropical
La Vuelta 2026, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre con salida en Mónaco y llegada en Granada, presentó este miércoles en Mónaco un recorrido que tendrá 7 finales en alto, una crono de 32 kilómetros y alicientes diarios que garantizarán el espectáculo en sus tres semanas de competición.

La 81ª edición, presentada en la Salle des Ètoiles del Monte-Carlo Sporting del Principado monegasco, saldrá por tercer año consecutivo fuera de España, pasará por carreteras de 4 países, no terminará en Madrid y en un trayecto muy mediterráneo hasta abarcar las 8 provincias andaluzas, será fiel a su sello de montaña (7 finales en alto), tendrá una crono clave en Cádiz de 32 kilómetros y alicientes en cada una de las jornadas, con últimas etapas decisivas de alta montaña.

