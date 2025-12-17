TIEMPO DE JUEGO
Las etapas claves de La Vuelta 2026
La Vuelta 26 partirá del Casino de Mónaco y coronará al campeón en la Alhambra de Granada
Redacción Deportes
Publicado el
1 min lectura1:29 min escucha
La Vuelta 2026, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre con salida en Mónaco y llegada en Granada, presentó este miércoles en Mónaco un recorrido que tendrá 7 finales en alto, una crono de 32 kilómetros y alicientes diarios que garantizarán el espectáculo en sus tres semanas de competición.
La 81ª edición, presentada en la Salle des Ètoiles del Monte-Carlo Sporting del Principado monegasco, saldrá por tercer año consecutivo fuera de España, pasará por carreteras de 4 países, no terminará en Madrid y en un trayecto muy mediterráneo hasta abarcar las 8 provincias andaluzas, será fiel a su sello de montaña (7 finales en alto), tendrá una crono clave en Cádiz de 32 kilómetros y alicientes en cada una de las jornadas, con últimas etapas decisivas de alta montaña.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Las etapas claves de La Vuelta 2026
Visto en ABC
Jorge Rey alerta de la llegada de fuertes nevadas a estas ciudades: «Máximas de incluso un grado bajo cero»
El joven 'meteorólogo' adelanta el tiempo que hará en nuestro país este fin de semana y los días previos a las Navidades