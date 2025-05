Lo que debes hacer si has sido estafado y te han quitado tus ahorros: todavía puedes recuperarlos

Publicado el 09 may 2025, 19:48

En el programa 'La Tarde' se ha hablado sobre el crecimiento imparable de las ciberestafas. Casi la mitad de los incidentes de ciberseguridad gestionados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en el último año estuvieron relacionados con fraudes, especialmente phishing. Esta técnica busca engañar a los usuarios para obtener datos personales sensibles, como contraseñas o números de cuenta.

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que obliga a los bancos a devolver el dinero sustraído por estafas si el cliente no incurrió en negligencia grave. La clave del fallo está precisamente en este término: “negligencia grave”. Hasta ahora, recuperar el dinero robado implicaba un proceso largo, costoso y desgastante.

Una odisea contra el fraude

Álvaro Fernández relató su experiencia como víctima de una estafa: “Yo siempre he sido muy precavido. Pero cuando me llamó una persona que se presentó con mis datos personales y desde el número del banco, no dudé. Sabía demasiado”, explicó. Recibió mensajes de alerta, luego una llamada aparentemente oficial.

Le dijeron que su teléfono estaba hackeado y se estaban haciendo transferencias. Aunque no accedió a enlaces ni compartió claves, los estafadores lograron suplantar el sistema. “El viernes por la noche es el momento perfecto: no hay oficinas abiertas, te asustan, y si no tienes reacción rápida, te atrapan.”

Alamy Stock Photo Una persona opera con su teléfono inteligente en un cajero automático utilizando la opción inalámbrica o sin contacto

no hacer caso a las llamadas

Tras semanas de lucha y presión mediática, Álvaro logró que el banco le devolviera el dinero. “Lo conseguí porque hice ruido, porque tuve recursos. Pero no todo el mundo puede.” De su experiencia, saca una lección clara: “Ni caso al que te llame. Colgar siempre. El dinero, una vez en el banco, lo custodia el banco. Si colaboras, te lo pueden volver en contra.”

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros), celebró la sentencia: “Es un gran logro. Llevamos años peleando por esto. Casos como el de Álvaro nos llegan cada día. Los estafadores te llaman a las dos de la mañana, tienen tus datos, y saben cómo pillarte en momentos de debilidad.”

la verdadera negligencia: en manos de los bancos

Suárez insistió en que la responsabilidad no puede recaer en el usuario: “Cuando alguien llama sabiendo tu nombre, tus cuentas, tus datos… ya ha habido una brecha. Y esa brecha es responsabilidad del banco. Además, las compañías telefónicas también deben responder. El fraude no ocurre si no hay acceso a datos y canales suplantados.”

Desde ASUFIN, el mensaje es claro:

Colgar siempre ante llamadas sospechosas.

No responder a SMS o enlaces. Contactar con el banco por vías oficiales si hay dudas.

Dejar constancia por escrito de cualquier intento de estafa.

Suárez concluye: “La custodia del dinero es del banco. Si pasa algo, ellos deben responder.”